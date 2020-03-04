Сотрудники правоохранительных органов Парагвая обнаружили фальшивый паспорт у экс-футболиста сборной Бразилии Роналдо де Ассис Моррейра (Роналдиньо). Об этом
Министр рассказал, что полиция обнаружила поддельные документы на имя футболиста и его старшего брата Роберто и по совместительству агента при обыске номера, где они остановились.
Отмечается, что оба подозреваемых находятся под наблюдением полиции в номере отеля, 6 марта они будут должны дать показания в прокуратуре.
По словам Эуклидеса Асеведо, решение о месте содержания под стражей ещё не принято, несмотря на то, что уже выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов.
Как писал NEWS.ru ранее, обладатель «Золотого мяча» Рональдиньо проигнорировал выплату налогов на недвижимость. Из-за долгов суд постановил лишить футболиста загранпаспорта. Кроме того, Рональдиньо и его брата Роберто Ассиса признали виновными в незаконном строительстве частного дома в природоохранной зоне. Из-за неуплаты штрафа футболист потерял три автомобиля и другое имущество.
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