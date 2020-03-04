https://static.news.ru/photo/a023aa12-5e99-11ea-9574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celso Pupo/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Сотрудники правоохранительных органов Парагвая обнаружили фальшивый паспорт у экс-футболиста сборной Бразилии Роналдо де Ассис Моррейра (Роналдиньо). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу МВД Парагвая Эуклидеса Асеведо.

Министр рассказал, что полиция обнаружила поддельные документы на имя футболиста и его старшего брата Роберто и по совместительству агента при обыске номера, где они остановились.

Отмечается, что оба подозреваемых находятся под наблюдением полиции в номере отеля, 6 марта они будут должны дать показания в прокуратуре.

По словам Эуклидеса Асеведо, решение о месте содержания под стражей ещё не принято, несмотря на то, что уже выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов.

Как писал NEWS.ru ранее, обладатель «Золотого мяча» Рональдиньо проигнорировал выплату налогов на недвижимость. Из-за долгов суд постановил лишить футболиста загранпаспорта. Кроме того, Рональдиньо и его брата Роберто Ассиса признали виновными в незаконном строительстве частного дома в природоохранной зоне. Из-за неуплаты штрафа футболист потерял три автомобиля и другое имущество.