Полиция не позволила игрокам «Сити» и «Атлетико» подраться после матча

Футболисты «Манчестер Сити» и «Атлетико» провели ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который завершился со счётом 0:0. Встреча сопровождалась грубой игрой со стороны игроков испанского клуба. В итоге противостояние спортсменов продолжилось после матча, и только сотрудники полиции не дали футболистам принять участие в драке уже после игры, сообщает Marca.

Издание опубликовало видео из коридора, по которому футболисты «Манчестер Сити» и «Атлетико» уходили с поля в раздевалку. На кадрах видно, как несколько игроков разговаривают на повышенных тонах, а сотрудники стадионы разводят их в разные стороны. В одном из эпизодов можно заметить как футболист «Атлетико» плюнул в сторону представителя английской команды. Сцепиться спортсменам помешали сотрудники полиции, сопровождавшие футболистов.

Отметим, что в конце матча бразилец Фелипе совершил грубый фол на полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодене, за который он был удалён с поля. Ещё рад игроков получили желтые карточки, в том числе защитник «Атлетико» Стефан Савич, который схватил за волосы Джека Грилиша.

Именно Савич и Грилиш активнее других вели себя в подтрибунном помещении после матча. В итоге сотрудники Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратились за помощью к мадридской полиции, которая обеспечила безопасность в подтрибунном помещении стадиона «Ванда Метрополитано».

«Манчестер Сити» является финалистом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В той игре «Челси» под руководством Томаса Тухеля одержал победу над командой Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0.

После победы над «Атлетико» по итогам двух матчей «Манчестер Сити» вышел в полуфинал нынешнего турнира, где сыграет с мадридским «Реалом».