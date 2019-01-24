Польский фигурист Резниченко: совершил много ошибок

Польский фигурист Игорь Резниченко после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске посетовал на большое количество ошибок.

«Настраивался на чистый прокат, но совершил много ошибок. Я ведь даже специально упростил свою программу перед турниром, отказавшись от четверного прыжка, чтобы более стабильно выступить. Видел программу других ребят и понимал, что надо всё сделать почти идеально, чтобы проходить дальше. Да, я пока за бортом произвольной программы, но всё ещё может измениться», — сказал Резниченко корреспонденту News.ru.