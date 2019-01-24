USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,281 $   Brent60.39 $ Bitcoin3,573.72 $
МОСКВА-18°C17:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Польский фигурист Резниченко: совершил много ошибок

Игорь Резниченко Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Игорь Резниченко

спорт [ версия для печати ]

Польский фигурист Игорь Резниченко после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске посетовал на большое количество ошибок.

«Настраивался на чистый прокат, но совершил много ошибок. Я ведь даже специально упростил свою программу перед турниром, отказавшись от четверного прыжка, чтобы более стабильно выступить. Видел программу других ребят и понимал, что надо всё сделать почти идеально, чтобы проходить дальше. Да, я пока за бортом произвольной программы, но всё ещё может измениться», — сказал Резниченко корреспонденту News.ru.

Судьи оценили выступление Резниченко в 59,99 балла.

Ранее грузин Ираклий Майсурадзе заявил, что пошёл на риск во время исполнения короткой программы.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #ИгорьРезниченко
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
спорт 15:54, 24 января 2019
Боброва оценила выступление Ковтуна на ЧЕ в Минске
спорт 14:29, 24 января 2019
Фигурист Майоров: на турнирах уровня ЧЕ ещё не выступал
спорт 14:19, 24 января 2019
Фигурист Литвинцев не жалеет о смене спортивного гражданства
Лента новостей
происшествия 17:45
Следователи возбудили дело после пропаже детей в Якутии
в мире 17:39
Памятник Суворову демонтировали в Киеве
спорт 17:38
Коляда заявил о набранной оптимальной форме к ЧЕ
в мире 17:36
В консульстве Украины в РФ объяснили визовый режим
экономика 17:35
Рост индекса «свободных денег» позитивен для экономики
Другие новости
спорт 17:38
Коляда заявил о набранной оптимальной форме к ЧЕ
спорт 17:27
Самарин хотел первым исполнить четверной флип на ЧЕ в Минске
спорт 16:55
Николай Майоров: чемпионат Европы сделает меня сильнее
Шведский фигурист — об ошибках, психологии и родителях
спорт 16:50
Фигурист Литвинцев: не всегда могу себя контролировать
Член сборной Азербайджана — об ошибках в прокате на чемпионате Европы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top