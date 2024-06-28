Показ Евро-2024 — пособничество НАТО? Что говорят Фетисов, Вяльбе и другие

Фото: Zhang Fan/XinHua/Global Look Press

Криштиану Роналду (справа) из Португалии во время матча группы F Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу преодолел экватор, впереди — матчи стадии плей-офф. В России развязалась жаркая дискуссия о том, стоит ли показывать турнир по телевидению. Известные спортивные функционеры, депутаты и телеведущие высказали разные точки зрения. Одни считают, что население нельзя лишать трансляций, другие называют показ Евро-2024 предательством. NEWS.ru собрал самые интересные мнения на эту тему.

Вячеслав Фетисов: «Показ Евро-2024 считаю предательством»

«Я даже не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу. Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?! Какого хрена вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку?» — заявил Regnum двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вячеслав Фетисов

Николай Валуев: «Согласен с Фетисовым»

«Согласен с Фетисовым. Мы скоро придем к пониманию этого. Госканалы не должны это показывать — тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов», — приводит «РБ Спорт» слова экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, депутата Николая Валуева.

Егор Титов: «У тебя есть пульт, можешь переключить»

«Когда у нас показывали чемпионат мира по хоккею, все молчали. Показывали игры БРИКС, и к этому тоже много вопросов. Отношусь с огромным уважением к Вячеславу Александровичу, но здесь выбор каждого — смотреть или нет. У тебя есть пульт, и ты всегда можешь переключить канал», — сказал «СЭ» бывший игрок «Спартака» Егор Титов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Егор Титов

Елена Вяльбе: «Не предательство, но мне обидно»

«Евро-2024 не смотрю. И не потому, что времени нет, а просто. Но если бы выступала сборная России, то, конечно, следила бы. Всегда болела за наших футболистов на чемпионатах мира и Европы. Что касается трансляции Евро по телевидению, это неправильно. Для меня это очень странно. Предательства в этом нет. Но мне обидно. Понимаю, что все футболисты и ярые болельщики следят за чемпионатом. Но это можно найти в интернете. Государственный канал мог бы транслировать российские соревнования. Все-таки надо популяризировать наш спорт. Все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали», — приводит «Спорт-Экспресс» слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Татьяна Тарасова: «Пусть наши смотрят мировой футбол»

«Не согласна с Фетисовым. Почему нельзя транслировать Евро? Мы говорим, что в России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой. В чем дело? За что вся страна должна быть наказана? При чем тут народ, который любит футбол, хоккей? Почему в свободное время люди не могут смотреть соревнования?» — сказала «СЭ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Татьяна Тарасова

Роман Терюшков: «Это открытое пособничество противникам России»

«Российские телеканалы, покупая права на трансляцию европейских соревнований, куда русских и белорусов не допустили по политическим основаниям, по факту поддерживают экономику этих транснациональных компаний, оказывают поддержку и популяризируют как сами соревнования, так и дискриминационные действия по отношению к России. Уверен, внимание президента России к этому открытому пособничеству противникам, реализуемому телеканалами в условиях вооруженного противостояния с блоком стран НАТО за госбюджет или за счет различных субсидий, вливаний госкорпораций, лишь вопрос времени», — заявил депутат Госдумы Роман Терюшков.

Александр Кожевников: «Без России игры не те, показывать не надо»

«Я не смотрю игры, проходящие сейчас в Европе. Просто нет интереса, ведь наших сборных там нет. Я считаю, что это просто неприемлемо — отстранять наши команды от игр. Я считаю, что показывать проходящий чемпионат не стоит», — сказал NEWS.ru советский хоккеист Александр Кожевников.

Светлана Журова: «Нужно ли показывать Олимпиаду на главных каналах? Я бы сказала — нет»

«Не знаю, будут ли Олимпийские игры показывать по телевизору, это решать телеканалам. Дело в том, что кому надо — все равно найдут в интернете. Для широких масс эти показы не нужны, тем более надо же еще деньги на это все потратить. Если бы это были Первый канал и „Россия“, я бы сказала — нет. Если мы говорим про специализированные спортивные каналы, то наши дети должны понимать и видеть, что демонстрируют на Играх. Детям надо технику выступлений смотреть. Палка о двух концах», — поделилась мнением с NEWS.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Журова

Дмитрий Губерниев: «Россияне говорят, что Евро-2024 нужно показывать»

«Какие-то там люди говорят о том, что не нужно было Евро-2024 показывать, а вот россияне говорят, что нужно было. Наши люди активно смотрят футбол, рейтинги зашкаливают, футбол прекрасен. У нас нет недружественных видов спорта. И футболисты прекрасные, и чудесные сборные команды. И футбол, который нужен стране, и самое главное — не только болельщикам, которые его взахлеб смотрят, но и футбол еще нужен нашим детям», — отметил в беседе с NEWS.ru спортивный журналист, телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, футбол — это социальное явление и дети, которые сейчас смотрят на Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и других футболистов, вскоре подрастут. Наша сборная как раз к этому времени вернется на мировую арену, добавил телеведущий.

«Футбол смеется и поет. А кому не нравится — они по традиции могут идти. И вот все, что я сказал про футбол, то же самое думаю и про Олимпийские игры», — заключил Губерниев.

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