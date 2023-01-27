«Пока рано радоваться»: Журова об участии российских спортсменов в Азиаде Журова объяснила, почему российских спортсменов могут не пустить на Азиатские игры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Российским спортсменам рано радоваться приглашению принять участие в Азиатских играх, так как их могут попросту не допустить, объяснила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. В беседе со «Словом и Делом» она отметила, что Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул спортсменам из России требование: участвовать в международных соревнованиях допустимо только после индивидуальной проверки тем, кто выступил против проведения спецоперации.

Нам пока рано радоваться, если честно. Потому что очень странно нас пригласили. Накануне МОК выступил с определенными условиями, по которым мы можем выступать. Но если мы их не выполним, мы не сможем выступать, давайте быть честными. А условия достаточно жесткие. Часть спортсменов уже попадают под запрет, — объяснила олимпийская чемпионка.

Журова напомнила, что Олимпийский совет Азии подконтролен МОК. По словам депутата, комитет может в любой момент отозвать приглашение у России, предъявив претензии Олимпийскому совету. Спортсменка уточнила, что россиянам остается только ждать окончательного решения, которое «очень быстро определится».

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев ранее призвал обдумать вопрос участия российских спортсменов в Азиатских играх. По словам парламентария, после этого решения будет сложно вернуться к участию в европейских соревнованиях.