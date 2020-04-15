Пока неизвестно, как будет проходить допуск спортсменов после коронавируса

https://static.news.ru/photo/b1b8f382-7f1d-11ea-ac9d-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сказал, что пока ничего неизвестно о том, как будет осуществляться допуск спортсменов, которые перенесли коронавирус.

Пока не могу ответить вопрос. Мы не знаем, каким образом это может повлиять на тренировочную деятельность наших спортсменов. К тому же, многие наши врачи сейчас мобилизованы на борьбу с коронавирусом и работают в обычных больницах, — сказал Поздняков во время онлайн-конференции.

Ранее Поздняков рассказал об изменениях в связи с переносом Игр-2020 в Токио на 2021 год. ОКР перегруппировал финансовые ресурсы из-за коронавируса. Как писал NEWS.ru, церемония открытия летних Олимпийских Игр пройдёт 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.