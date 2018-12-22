Погибшему 18-летнему игроку «Локомотива» посвятили тату

https://news.ru/storage/news/25e241f2f7a4a7e7da0d6150d1fe0554/3d6af869-45f2-4998-b528-e8b4292b7814_850.jpg Alexandr Lomakin/instagram.com

Футболист воронежского «Факела» Александр Ломакин сделал татуировку на ноге в память о погибшем брате Алексее, выступавшем за московский «Локомотив».

На ней изображен Алексей в футбольной форме, а ниже на английском языке написано: «Мой брат, моя душа». Фото появилось в сторис в Instagram.

18-летний Ломакин был найден мёртвым в Москве 3 декабря 2018 года.

Футболист пропал тремя сутками ранее. Мать Ломакина обратилась в полицию. По ее словам, игрок распивал спиртные напитки с приятелем, а после перестал отвечать на звонки. Женщина также отметила, что сын периодически принимал медицинский препарат «Тропикамид», вызывающий неадекватное поведение. «Тропикамид» применяется в офтальмологии и входит в перечень жизненно важных лекарств.

News.ru писал, что последние минуты жизни 18-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина попали на видео.