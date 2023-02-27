«Подумаешь, дали леща»: Мостовой оценил конфликт Гаджиева и Уткина Александр Мостовой высказался о конфликте Камила Гаджиева и Василия Уткина

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Александр Мостовой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, тренирующий команду Fight Nights в Медиалиге, в интервью NEWS.ru поделился мнением о конфликте Камила Гаджиева и Василия Уткина. Глава AMC Fight Nights отвесил пощечину комментатору и руководителю команды «Эгриси».

Ничего такого в этом я не увидел. Подумаешь, накричал, пошумел, толкнул или дал леща. Тем более Васю я знаю со времен «Футбольного клуба», когда в нашей стране впервые начали освещать футбол, а мое поколение играло за границей, — сказал Мостовой.

Экс-футболист добавил, что Василий Уткин — тяжелый человек во всех смыслах, но проблем с ним никогда не возникало, личные отношения всегда были нормальными.

Ранее Гаджиев в интервью NEWS.ru рассказал, что Уткин проиграл ему спор, называл «фуфлогоном» в своем Telegram-канале, а затем отказался пожимать ему руку, и это стало причиной пощечины. Гаджиев не жалеет о том, что сделал, так как выбрал средний вариант: не стерпел унижения молча, но и не «дал в рыло».

Полную версию эксклюзивного интервью с Мостовым читайте на сайте NEWS.ru в понедельник, 27 февраля.