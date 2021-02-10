Конькобежцев из РФ будут награждать под музыку Чайковского вместо гимна

https://static.news.ru/photo/7ede429c-6b93-11eb-a761-96000091f725_660.jpg Фото: isu.org

Российских конькобежцев, лишённых права выступать с национальным флагом и гимном, на чемпионатах мира будут награждать под музыку Петра Чайковского. Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил для этой миссии музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1.

Как рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, в ISU позволили национальной федерации самостоятельно выбрать композицию.

Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему из первого концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам её согласовал. Она будет звучать на награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку, — цитирует Барышеву РИА Новости.

Такой выбор она объяснила тем, что такая музыка является торжественной и узнаваемой во всём мире, при этом отсылает «к богатейшему культурному наследию нашей страны».

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В Нидерландах в феврале и марте пройдут чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Там впервые в случае, если россияне займут призовые места, во время награждения прозвучит музыка Чайковского.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы страны во время чемпионата мира по биатлону.