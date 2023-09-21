Почему Россия отказалась платить WADA $1,2 млн, что это за взнос

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Министерстве спорта России заявили, что отказываются платить взносы в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) за 2023 год на прежних условиях. Что об этом известно?

Согласно исполнительному комитету WADA, РФ должна была заплатить в 2023 году $1 267 023. Сумма рассчитана на основе шкалы взносов страны в Совет Европы.

Почему Россия не выплатила взнос WADA

В Минспорте считают, что после прекращения членства России в Совете Европы к ней не должны применяться прежние критерии по размеру платежа.

«В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности Совета Европы», — сообщили в ведомстве.

Для решения вопроса о начислении размера ежегодного платежа Минспорт РФ предложил выработать универсальную формулу финансирования WADA. По инициативе российской стороны соответствующая тема вошла в проект повестки 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО. Она пройдет 25–27 октября во Франции.

В Минспорте обратили внимание, что в настоящий момент отсутствует общая формула финансирования WADA. Бюджет формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для стран. Также в ведомстве подчеркнули, что агентством не установлен порядок осуществления выплат, поэтому государство вправе само определять сроки.

Так, взнос в бюджет WADA за прошлый год Минспорт РФ перечислил в январе 2022 года, за 2021-й — в апреле того же года.

На сегодняшний день Россия осталась единственным крупным плательщиком WADA, который не перечислил взнос за 2023 год. Известно, что Вашингтон внес $3,419 млн, Оттава — $1,709 млн, Токио — $1,502 млн.

Из европейских стран перечисления также пока не поступали от Белоруссии, Грузии, Исландии, Монако и Сан-Марино.

Зачем нужны ежегодные взносы WADA

WADA с 2002 года ежегодно получает средства в равном количестве (50 на 50%) от Международного олимпийского комитета и от органов государственной власти разных стран. Эти средства обеспечивают финансирование деятельности агентства.

По решению Международной межправительственной консультативной группы по борьбе с допингом в спорте пять регионов мира делают взносы в фонд в пропорциях: Африка — 0,5%, Америка — 29%, Азия — 20,46%, Европа — 47,5%, Океания — 2,54%.

Россия с 2013 по 2016 год помимо обязательного платежа делала и добровольное финансирование, перечисляя на €300 тысяч больше установленной суммы.

Почему в правительстве против взносов в бюджет WADA

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что Россия должна перестать перечислять взносы WADA, поскольку агентство проводит дискриминационную политику в отношении страны.

«На самом деле давно идут дискуссии, стоит ли действительно платить WADA, если существуют антироссийские настроения, при том что Россия была одним из крупнейших плательщиков. И мы понимаем, что существующие претензии носят дискриминационный характер по национальному признаку. Какой смысл быть донором этой организации, если она к нам так относится?» — заявил «Газете.Ru» парламентарий.

Свищев считает нечестным по отношению к России установленные WADA правила. По его словам, вопрос о необходимости выплачивать ежегодный взнос будет поднят на форуме РУСАДА. К его обсуждению присоединятся министр спорта Олег Матыцин, главы Олимпийского и Паралимпийского комитетов и президенты федераций по видам спорта.

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