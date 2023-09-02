Почему МОК запретил россиянам участвовать в Азиатских играх: как ответит РФ

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Российские и белорусские спортсмены не выступят на Азиатских играх 2023 года в Китае, сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). Что об этом известно?

В МОК пояснили, что атлетов из России и Белоруссии не допустили к спортивному мероприятию из-за технических причин.

«Концепция участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — объяснили в МОК.

Участие в Азиатских играх, которые пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, предоставляло спортсменам возможность заработать путевку на Олимпийские игры 2024 года.

Что в МОК говорили об участии России в турнирах

В конце марта 2023 года президент МОК Томас Бах во время пресс-конференции заявил, что до международных соревнований стоит допустить в нейтральном статусе россиян и граждан Белоруссии, которые не поддерживают СВО.

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, больше всего в теннисе», — заявлял он.

Решение об участии в Олимпийских играх 2024 года будет принято в «нужное время», подчеркивал Бах.

«МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе», — подчеркивал Томас Бах.

Как отреагировали в России на недопуск спортсменов к Азиатским играм

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» отметила, что никто и не ждал другого решения от МОК.

«МОК запретил нам участвовать в Азиатских играх. И что? Мы как-то особенно не рассчитывали участвовать на этих соревнованиях. Будем ждать следующего года», — сказала Тарасова.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил России в ответ на это организовывать свои спортивные мероприятия.

«Если мы все вместе с Азией, Китаем и Индией, и другими откажемся от участия в Олимпиаде, то они потеряют очень многое. Все идет к этому. Америка может потерять то влияние, которое у них было. Посмотрим, какое решение примет Азия», — отметил Тихонов в комментарии Metaratings.ru.

Где россиянам разрешили выступать под своим флагом

28 августа Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать с флагом и гимном, сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта РФ.

За отмену запрета выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 делегатов воздержались.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — говорилось в сообщении.

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