Бейдера призвали не биться с «бомжами» после Емельяненко

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Американский боец смешанного стиля (ММА) Чейл Соннен бросил вызов соотечественнику Райану Бейдеру, который нокаутировал россиянина Фёдора Емельяненко.

«Я заберу твой пояс, Бейдер. Хватит вызывать на бой всяких бомжей», — написал Соннен в Twitter.

Емельяненко победил Соннена в первом раунде полуфинала Гран-при тяжеловесов Bellator. 27 января в Лос-Анджелесе в финале турнира россиянин проиграл Бейдеру. Бой длился 34 секунды.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел шесть поражений по правилам ММА.

В поражении Емельяненко увидели вину рефери, сообщал News.ru.