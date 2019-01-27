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Бейдера призвали не биться с «бомжами» после Емельяненко

Amy Sanderson/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Американский боец смешанного стиля (ММА) Чейл Соннен бросил вызов соотечественнику Райану Бейдеру, который нокаутировал россиянина Фёдора Емельяненко.

«Я заберу твой пояс, Бейдер. Хватит вызывать на бой всяких бомжей», — написал Соннен в Twitter.

Емельяненко победил Соннена в первом раунде полуфинала Гран-при тяжеловесов Bellator. 27 января в Лос-Анджелесе в финале турнира россиянин проиграл Бейдеру. Бой длился 34 секунды.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел шесть поражений по правилам ММА.

В поражении Емельяненко увидели вину рефери, сообщал News.ru.


#MMA #ФедорЕмельяненко #РайанБейдер
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