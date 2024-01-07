Победительница Кубка России по шорт-треку Анастасия Середа умерла в 20 лет

Фото: t.me/russianskating

Анастасия Середа

Шорт-трекистка Анастасия Середа ушла из жизни в возрасте 20 лет, сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России. Спортсменка была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва, в ее активе — победа в эстафете на Кубке России 2022 года.

Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии, — сообщили в СКР.

Тренер спортсменки Марина Яшина подтвердила ТАСС, что девушка скончалась 6 января. По ее словам, перед этим Середа месяц пролежала в больнице в Уфе с инфекционным заболеванием, и все надеялись, что девушка выздоровеет. Наставница призналась, что не знает точный диагноз, и назвала произошедшее ужасной трагедией.

Сегодня ее должны привезти в Саранск, на завтра запланированы похороны, — сказала тренер.

Анастасия Середа родилась 30 марта 2003 года. Спортсменка выступала на национальном уровне, занимала призовые места на Кубках России в 2022 и 2023 годах, побеждала на дистанции 3000 м. Представляла Санкт-Петербург и Республику Мордовия.

В середине декабря в Свердловской области 14-летний боксер скончался во время поединка, пропустив несколько ударов от соперника. Предварительные результаты экспертизы показали, что причиной смерти стала травма головы.