Искандер Ядгаров одержал победу в забеге на 42,2 км в Московском марафоне. В эстафете принимают участие около 30 тыс. человек из 85 стран мира.
Ядгаров преодолел дистанцию за 2 часа 18 минут 2 секунды. Вторым стал Алексей Реунков (+0,9), третьим — Михаил Кульков (+0,27).
Московский марафон является квалификационным забегом чемпионата AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с Нью-Йоркским, Берлинским, Чикагским, Лондонским, Бостонским и Токийским.
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