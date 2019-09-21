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Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

По данным источника газеты The Telegraph, Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года. Собеседник издания подчеркнул, что полученная WADA...