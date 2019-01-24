Победительница спринта Давидова опасалась Дальмайер

Победительница спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) Маркета Давидова заявила, что осталась довольна своей стрельбой. Чешка не допустила ни одного промаха, показав время 21.40,7 секунды.

«Сегодня я довольна стрельбой. Для меня это стало огромным сюрпризом и до сих пор не могу поверить, что выиграла гонку на Кубке мира. Последний круг Лауры (Дальмайер) был очень долгим для меня. Ожидания были тяжелыми. Я думала, что Лаура быстрее меня, поэтому опасалась, что она улучшит мой результат. Я всегда стреляю медленно. Скорострельность — не лучшая моя черта, но лучше стрелять точно и медленно, чем мимо и быстро», — сказала спортсменка на итоговой пресс-конференции.