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Победительница спринта Давидова опасалась Дальмайер

Маркета Давидова Plihal Libor/Global Look Press

Маркета Давидова

спорт [ версия для печати ]

Победительница спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) Маркета Давидова заявила, что осталась довольна своей стрельбой. Чешка не допустила ни одного промаха, показав время 21.40,7 секунды.

«Сегодня я довольна стрельбой. Для меня это стало огромным сюрпризом и до сих пор не могу поверить, что выиграла гонку на Кубке мира. Последний круг Лауры (Дальмайер) был очень долгим для меня. Ожидания были тяжелыми. Я думала, что Лаура быстрее меня, поэтому опасалась, что она улучшит мой результат. Я всегда стреляю медленно. Скорострельность — не лучшая моя черта, но лучше стрелять точно и медленно, чем мимо и быстро», — сказала спортсменка на итоговой пресс-конференции.

Второй в спринте финишировала финка Кайса Мякяряйнен (+1,7 секунды, 1 промах), третьей стала норвежка Марте Рёйселанд — +3,5 (1).


#биатлон #Кубокмира #МаркетаДавидова
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