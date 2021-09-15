По стопам Ашрам: как фигуристку из Америки тянут на пьедестал Олимпиады

Пока российские фигуристы гремели на контрольных прокатах сборной России, за пределами нашей страны тоже произошло одно требующее внимания событие. На челленджере в Италии американка Алиса Лью стала первой, получив высокие баллы за прокаты. Всё бы неплохо, да только судьи оценили фигуристку слишком щедро. Неужели таким образом американку стараются «подготовить» к Олимпиаде? Где-то мы это уже видели...

Претендентка на золото Олимпиады

Звёздочка Алисы Лью зажглась в сезоне-2019/20. На протяжении всего соревновательного года юная американка, которая уже в 13 лет стала чемпионкой страны (самой молодой в истории США, на секундочку), на равных боролась с нашими фигуристками на международной арене. Юниорские этапы Гран-при, юниорский чемпионат мира — она всегда дышала в спину Камиле Валиевой и Ко. Уже тогда многие для себя решили, что между ровесницами Лью и Валиевой развернётся основная борьба на предстоящих Играх в Пекине.

Алиса Лью Владимир Песня/РИА Новости

Козырей в рукаве на тот момент у Лью было немало. Главный из них — хорошая техническая подготовка. Алисе было 13 лет, когда она освоила тройной аксель, а уже через год добавила к нему четверной лутц. Правда, фигуристка не славилась стабильностью, из-за чего в сезоне-2019/20 постоянно оставалась позади россиянок. Но навыки и способности главной надежды женского одиночного катания США намекали на очень серьёзные перспективы.

Падение вниз

Каким же было удивлением уже в следующем сезоне вместо спрогрессировавшей, окрепшей как в физическом, так и в эмоциональном плане фигуристки увидеть обратную картину. Алиса растолстела, выросла ни много ни мало на 13 сантиметров и, как следствие, попрощалась со всеми своими прыжками ультра-си.

Международных турниров в юниорах в том году по причине коронавируса не было, но и внутренних стартов было вполне достаточно, чтобы понять, что спортсменка начала сдавать позиции. На прошлогоднем чемпионате США двукратная чемпионка страны не попала даже в тройку сильнейших. Таким образом, перспективы у некогда одной из главных претенденток на победу в Пекине стали резко туманными.

Алиса Лью alysaxliu/instagram.com

Возвращение

Благо кризис среднего возраста (да, у фигуристок он наступает слишком рано) длился недолго. Ещё перед стартом нынешнего сезона у любителей фигурного катания была возможность убедиться в том, что форма спортсменки постепенно приобретает прежние очертания.

В июле в Instagram появилось видео, на котором Алиса Лью исполнила четверной лутц. Прыжок, конечно, был выполнен неидеально, но сам факт возвращения непростого элемента говорил о многом.

Впрочем, в скором времени в полной мере удалось убедиться в том, что Лью вернулась. На старте сезона фигуристка смогла выиграть челленджер Lombardia Trophy, показав при этом в произвольной программе тройной аксель.

Казалось бы, чем не повод для радости (да-да, для радости)? У России на международной арене появился наконец достойный соперник. Этот аспект очень важен не только для развития фигурного катания во всём мире, но и для нас самих. Не можем мы вариться постоянно только в своём соку — должна быть хоть какая-то конкуренция извне. Но с победой Алисы в Италии есть одна небольшая проблема. Судьи одарили фигуристку очень щедрыми баллами.

Алиса Лью alysaxliu/instagram.com

Поддержка от судей

По итогам обеих программ фигуристка получила приличные 219,54 балла. За короткий номер без сложных каскадов и элементов ультра-си американка удостоилась оценки 74,31. В произвольной похожая ситуация — недокруты на тройном акселе и на одном из каскадов прошли незамеченными судейской бригадой: 144, 93. Отдельным предложением нужно выделить оценки фигуристки за компоненты (вторая оценка в фигурном катании). 69,20 — такие баллы не получают даже многие взрослые фигуристки. Парадокс, не правда ли?

И это с учётом того, что к вчерашним юниорам судьи относятся всегда довольно предвзято. Судейской бригаде зачастую необходимо некоторое время, чтобы присмотреться к спортсмену. Сразу высокие баллы никто не даёт. Но Алису Лью это общее правило не коснулось. Мы бы могли всё свести к тому, что такими высокими оценками судьи просто пытались поддержать фигуристку, у которой очень непросто складывался весь прошлый сезон, но это, конечно, не так.

И тут невольно всплывают в памяти события Олимпиады-2020, когда в художественной гимнастике судьи искусственным образом подняли израильтянку Линой Ашрам на высшую ступеньку пьедестала, оставив позади наших сестёр Авериных. Тем самым впервые за 25 лет нас лишили золота Игр в художественной гимнастике .

Алиса Лью Владимир Песня/РИА Новости

Конечно, гегемония в женском одиночном катании длится не так давно. Но кто сказал, что кому-то может быть симпатичен полный пьедестал России на Олимпиаде. Возможно, Алиса Лью как раз и станет той фигуристкой, кто не позволит повториться стокгольмскому сценарию. В любом случае, судьи уже готовы её активно поддерживать.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова тоже уверена, что нашим фигуристам расслабляться раньше времени не стоит.

У девочек тоже всегда есть те, кто составит конкуренцию. Нас не будут судить так, как судили израильскую гимнастку в Токио. Нас всегда судят строго. Поблажек не будет никаких, — сказала Тарасова.

Это факт.