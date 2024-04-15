«По расписанию в туалет»: Олимпиаду для россиян сравнили с концлагерем Слепцова сравнила условия участия россиян на Олимпиаде с концлагерем

Фото: IMAGO/Richard Wareham/Global Look Press

Условия, которые поставили российским спортсменам для участия в Олимпийских играх — 2024, подобны концлагерю, поделилась мнением биатлонистка и заслуженный мастер спорта России Светлана Слепцова в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что международный турнир из праздника превратился в испытание.

На церемонию открытия нельзя приходить, на закрытие — тоже. Наверное, по расписанию еще в туалет ходить надо. Как в каком-то концлагере. Это не праздник и не Олимпийские игры, а какое-то испытание. Кто к этому готов, должен ехать, — отметила олимпийская чемпионка.

Слепцова предположила, что российские спортсмены не поедут на Олимпиаду в этом году. По ее мнению, решившихся поучаствовать в Играх не пропустят на границе, сославшись, например, на проблемы с документами, как это произошло с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым перед чемпионатом Европы в феврале текущего года.

Абсолютно так же будет и на Олимпиаде в Париже, сто процентов, — сказала Слепцова.

Ранее член парламента Франции Эдуар Бенар предложил отстранить Израиль от участия в Олимпиаде-2024. Депутат объяснил, что об этом просят более 300 палестинских спортивных организаций.