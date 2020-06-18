Плющенко рассказал о миллионных убытках из-за тренерской работы

https://static.news.ru/photo/a67f3c70-b13a-11ea-b7f8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: АГН «Москва»

Фигурное катание и тренировки спортсменов не приносят никакой прибыли. Наоборот: от них одни лишь убытки, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

По его словам, ежемесячно приходится тратить «безумные деньги». Но это помогает самореализоваться и давно уже стало любимым делом, которое захватило с головой.

Мне этот бизнес, как многие скажут, он не приносит никаких доходов. Он у меня в убыток и на 12 млн рублей в год. Но я понимаю, для чего я это делаю. Во-первых, я могу себе это позволить, и, во-вторых, я хочу воспитать спортсменов, — рассказал Плющенко в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Он поведал, что всё началось после завершения спортивной карьеры, когда к нему обратился друг, у которого был небольшой каток, и попросил позаниматься с начинающими юными фигуристами.

На новой работе, по словам Плющенко, приходилось проводить по 12 часов в день. Однако некоторое время спустя ему стало «тесно», так как на маленьком катке сложно достигать больших результатов. В итоге спортсмен открыл собственную школу, вложив в ледовую площадку немало денег.

Фигурист также посетовал на то, что не получает поддержки от московских властей и от министерства спорта. Но высказал надежду, что ситуация всё-таки изменится.

Ранее, как писал NEWS.ru, Плющенко вошёл в состав тренерского штаба российской сборной по фигурному катанию. Когда об этом узнала Этери Тутберидзе, от которой к нему перешла молодая фигуристка Александра Трусова, она назвала ситуацию бредом и заявила, что в сборной и без Плющенко наставников хватает. В свою очередь Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предложила запастись терпением и «наблюдать процесс набора мастерства».