Плющенко раскрыл секрет своих тренировок

Евгений Плющенко раскрыл, по какой методике он тренирует спортсменов. По словам двукратного олимпийского чемпиона, его подопечным непросто привыкать к его методам работы, цитирует фигуриста пресс-служба Федерации фигурного катания.

Я всё равно иду и придерживаюсь системы Алексея Николаевича Мишина — я 20 лет работал с ним. И в этой системе ничего не хочу менять. Да, я вношу какие-то свои корректировки. Это нормально. Так и должно быть, — рассказал Плющенко.

Как отметил спортсмен, такие базовые вещи как система подготовки, упражнения и взаимодействие между учеником и тренером он выстраивает «по рецепту» Мишина. Но не всем ученикам Плющенко такой метод привычен. По словам чемпиона, на сегодня у него подобралась прекрасная команда. И сейчас всем главное — усиленно работать для достижения результатов.

Ранее сообщалось, что после того как Алёна Косторная и Александра Трусова вернулись обратно к Этери Тутберидзе, казалось, что тренерским надеждам Плющенко пришёл конец. Однако начало сезона показало, что это не так. Пока в юниорских соревнованиях ученикам двукратного олимпийского чемпиона нет равных.