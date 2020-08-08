Плющенко показал, как юная фигуристка впервые делает тройной тулуп

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как его 12-летняя ученица Вероника Жилина делает успехи в фигурном катании. Девочке впервые удалось прыгнуть тройной тулуп.
Вероника Жилина! Впервые в карьере Ники три с половиной оборота — тройной аксель и тройной тулуп, — написал Плющенко на своей странице в Instagram.
Ранее тренер опубликовал в социальных сетях видеозаписи с юной подопечной.
Жилина перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе. У женщины она научилась выполнять сальхов. С новым тренером девочке недавно удалось прыгнуть четверной тулуп.
Ранее NEWS.ru разбирался, может ли Этери Тутберидзе уехать в США из-за того, что из её школы начался массовый отток сильнейших фигуристок. Недавно группу женщины покинула чемпионка Европы Алёна Костроная. До этого от Тутберидзе ушли фигуристка Александра Трусова и тренер Сергей Розанов. Телеведущий Дмитрий Киселёв назвал такую ситуацию ограблением школы тренера.
Тутберидзе поддержал бывший фигурист, а ныне предприниматель и хореограф Илья Авербух. Он подчеркнул, что считает женщину по-настоящему талантливым специалистом, и посоветовал ей бороться с горечью от потери ученицы трудом и верой.
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