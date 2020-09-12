Плющенко посетовал на дискриминацию женщин в фигурном катании

https://static.news.ru/photo/97cd8f3c-f5bf-11ea-a4cb-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал ущемлением прав женщин запрет на выполнение четверных прыжков в короткой программе. По его мнению, Международному союзу конькобежцев (ISU) следует отменить эту норму.

Спортсмен и тренер заявил, что женское одиночное катание нельзя останавливать, его надо двигать вперёд. Фигурист выразил убеждённость, что запрет не соответствует современным реалиям фигурного катания.

Нужно обязательно, чтобы ISU разрешил четверные прыжки в короткой программе. Если мужчинам можно прыгать четверные, почему женщинам нельзя? Это неравные условия, особенно в наше время, — цитирует Плющенко ТАСС.

Он отметил, что понимает, почему запрет был введён. Однако указал на то, что фигурное катание — не только искусство, но, прежде всего, спорт.

Под началом Плющенко тренируются Александра Трусова и Алёна Косторная. Они могут выполнять прыжки в четыре оборота, однако по регламенту имеют право делать это только в произвольной программе, в то время как в короткой программе женского одиночного это запрещено. В то же время официально запрет никак не объясняется.

Во время режима самоизоляции, как писал NEWS.ru, подопечная именитого тренера Софья Титова показала, как тренирует прыжки. Среди прочего 11-летняя фигуристка продемонстрировала и элементы в четыре оборота.