«Плющенко — чемпион чего?»: самые яркие цитаты Жириновского о спорте

В среду скончался один из самых ярких политических деятелей России, Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР на протяжении нескольких десятков лет вёл активную работу и нередко рассуждал на спортивные темы. NEWS.ru вспоминает, как политик поменял своё мнение о дружбе с футбольной Украиной, назвал действия МОК политическим расизмом и осудил фигуриста Евгения Плющенко.
Совместный чемпионат России и Украины
В 2013 году известный футбольный тренер Валерий Газзаев выступил с предложением объединить чемпионаты России и Украины в один турнир. В интервью «Советскому спорту» Жириновский поддержал инициативу обладателя Кубка УЕФА в составе ЦСКА, увидев в этой идее много положительных сторон.
Я оцениваю это слияние положительно, пусть играют в футбол. У нас всегда было противостояние украинских и российских спортивных клубов. Мы помним принципиальные встречи киевского «Динамо» и московского «Спартака». Всегда было много игроков с Украины в общей сборной СССР. Сегодня нам выгодно проводить подобный турнир. Это больше площадок для совершенствования мастерства, больше взаимодействия, больше возможностей для болельщиков поддержать свои команды. Украинские болельщики будут приезжать в Россию, российские — на Украину. Это всё только польза, — сказал Жириновский.
Критика Плющенко
В 2014 году на Олимпиаде в Сочи в мужском одиночном фигурном катании Россию по спортивному принципу должен был представлять 18-летний Максим Ковтун, выигравший чемпионат страны. Но Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) вместо него включила в состав Евгения Плющенко, который с 2012 года не принимал участия в крупных стартах. Это решение негативно восприняла общественность, а Жириновский в интервью ТАСС и вовсе пригрозил спортивным функционерам лишением работы в случае неудачи.
Почему-то федерация решила направить Плющенко. А я считаю, надо было Ковтуна направить. Он чемпион России, а Плющенко — чемпион чего? Максим поехал бы и даже если бы второе место занял, потом бы десять раз стал олимпийским чемпионом. Если Плющенко проиграет, мы всё сделаем, чтобы разогнать федерацию фигурного катания, — сказал Жириновский.
Олимпийское табу
Во время сочинской Олимпиады Жириновский предложил ограничить спортсменов в правах и запретить им выступать на Олимпийских играх больше двух раз. Эту идею политик выдвинул из-за того же Плющенко. Евгений принял участие в командном турнире Сочи-2014, где выиграл золото, но затем он снялся с индивидуальных соревнований, сославшись на травму спины.
Мы внесём поправки в закон — никаких четырёх, трёх Олимпиад, пускай молодёжь идёт дальше. Необходимо обязательное медицинское заключение для допуска к соревнованиям. При самой маленькой травме — больше не допускать до мирового первенства, Олимпийских игр. Плющенко молодец, много хорошего сделал, но у него абсолютно больная спина. Где были врачи? — сказал Жириновский.
Русофобы в МОК
Также лидер ЛДПР обвинял Международный олимпийский комитет (МОК) в политическом расизме по отношению к России ещё до того, как это стало мейнстримом. Из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил МОК принял решение допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом, что вызвало негодование политика.
Мы считаем решение Международного олимпийского комитета спортивным расизмом, политическим расизмом. Все будут участвовать, кроме русских. Такого никогда не было, — заявил Жириновский.
«Юный динамовец»
Несколько лет назад Владимир Жириновский признался, что болеет за московское «Динамо», а в детстве был членом общества «Юный динамовец». В интервью «Спорт-Экспрессу» политик признался, что до сих пор хранит членский билет этого клуба.
«Динамо» — старейшее общество. Мы слышали о нём всегда. Первые спортивные клубы и команды в каждом областном центре, в центрах всех республик в масштабах СССР в первую очередь были «Динамо» — «Динамо» Москва, «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси. Потом были другие команды — и «Спартак», и ЦСКА, и «Торпедо», и «Локомотив», такая большая линейка. Поскольку мы были совсем юные, то создали общество «Юный динамовец». Я по жизни имел много архивных документов, но с переездами многие потерялись. Зато сохранился мой членский билет — выдан 7 февраля 1958 года. То есть я уже 60 лет член общества «Юный динамовец», — сказал Жириновский.
Невиновный Стрельцов
Рассуждая об инциденте с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили две драки в Москве, Владимир Вольфович в эфире радио «Комсомольская правда» осудил бывшего генерального секретаря КПСС Никиту Хрущёва. Жириновский обвинил его в сфабрикованном деле против нападающего «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова.
Надо наказать — вся страна хочет репрессий, добить футболистов. Уже добили Эдуарда Стрельцова. Это был наш Пеле. Он играл лучше, чем Пеле. А Хрущёв его посадил в тюрьму. Якобы изнасилование. Никакого изнасилования не было. Но вот не понравился Хрущёву Эдуард Стрельцов, лучший, самый талантливый футболист, — поделился мнением Жириновский.
А Мамаева с Кокориным политик предложил отправить в ссылку. Он посчитал, что «жизнь в провинции остудила бы их».
«Крым — наш»
В прошлом году лидер ЛДПР раскритиковал форму сборной Украины, в которой команда выступала на Евро-2020. На форму узором была нанесена карта страны, включая Крым. И был размещён слоган «Слава Украине! Героям слава!».
От того, что Украина назовёт Крым своим, он таковым, конечно, не станет. Крым столетиями был частью России, колыбелью русского православия, и последние семь лет он, к счастью, снова в составе нашей страны. <...> А в качестве нашей ответной меры я бы предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины, — сказал Жириновский.
Владимир Жириновский, 2018 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский, 1990 год
Global Look Press
Владимир Жириновский на фестивале пива в Лужниках, 2004 год
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Выступление Владимира Жириновского в Санкт-Петербурге, 1992 год
Zamir Usmanov/Russian Look
Владимир Жириновский и его телохранитель Олег Малышкин перед купанием в водах реки Енисей в Красноярске, 2003 год
Andrei Kuzmin/Russian Look
Владимир Жириновский, 2005 год
Viktor Chernov/Russian Look
Презентация двух новых книг Владимира Жириновского в ЦДЖ
Alexander Chernykh/Russian Look
Владимир Жириновский с женой на XXVII ММКФ, 2005 год
Роман Денисов/Russian Look
Российский миллиардер Михаил Прохоров подарил электрокроссовер «Ё-мобиль» лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому
Anton Belitsky/Russian Look
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 2016 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Жириновский и депутат Госдумы Галина Хованская на заседании Государственой думы, 2017 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На фестивале рыбалки, 2017 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Жириновский на заседании Государственной думы, 2018 год
Family Fishing festival with The Radio Komsomolskaya pravda. Photo: Komsomolskaya pravda
Выступление Владимира Жириновского на радио, 2019 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Жириновский перед началом церемонии закрытия XL ММКФ, 2020 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Жириновский, 2020 год
Сергей Лантюхов/NEWS.ru