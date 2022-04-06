«Плющенко — чемпион чего?»: самые яркие цитаты Жириновского о спорте

В среду скончался один из самых ярких политических деятелей России, Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР на протяжении нескольких десятков лет вёл активную работу и нередко рассуждал на спортивные темы. NEWS.ru вспоминает, как политик поменял своё мнение о дружбе с футбольной Украиной, назвал действия МОК политическим расизмом и осудил фигуриста Евгения Плющенко.

Совместный чемпионат России и Украины

В 2013 году известный футбольный тренер Валерий Газзаев выступил с предложением объединить чемпионаты России и Украины в один турнир. В интервью «Советскому спорту» Жириновский поддержал инициативу обладателя Кубка УЕФА в составе ЦСКА, увидев в этой идее много положительных сторон.

Я оцениваю это слияние положительно, пусть играют в футбол. У нас всегда было противостояние украинских и российских спортивных клубов. Мы помним принципиальные встречи киевского «Динамо» и московского «Спартака». Всегда было много игроков с Украины в общей сборной СССР. Сегодня нам выгодно проводить подобный турнир. Это больше площадок для совершенствования мастерства, больше взаимодействия, больше возможностей для болельщиков поддержать свои команды. Украинские болельщики будут приезжать в Россию, российские — на Украину. Это всё только польза, — сказал Жириновский.

Критика Плющенко

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи в мужском одиночном фигурном катании Россию по спортивному принципу должен был представлять 18-летний Максим Ковтун, выигравший чемпионат страны. Но Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) вместо него включила в состав Евгения Плющенко, который с 2012 года не принимал участия в крупных стартах. Это решение негативно восприняла общественность, а Жириновский в интервью ТАСС и вовсе пригрозил спортивным функционерам лишением работы в случае неудачи.

Почему-то федерация решила направить Плющенко. А я считаю, надо было Ковтуна направить. Он чемпион России, а Плющенко — чемпион чего? Максим поехал бы и даже если бы второе место занял, потом бы десять раз стал олимпийским чемпионом. Если Плющенко проиграет, мы всё сделаем, чтобы разогнать федерацию фигурного катания, — сказал Жириновский.

Евгений Плющенко Павел Кашаев/Global Look Press

Олимпийское табу

Во время сочинской Олимпиады Жириновский предложил ограничить спортсменов в правах и запретить им выступать на Олимпийских играх больше двух раз. Эту идею политик выдвинул из-за того же Плющенко. Евгений принял участие в командном турнире Сочи-2014, где выиграл золото, но затем он снялся с индивидуальных соревнований, сославшись на травму спины.

Мы внесём поправки в закон — никаких четырёх, трёх Олимпиад, пускай молодёжь идёт дальше. Необходимо обязательное медицинское заключение для допуска к соревнованиям. При самой маленькой травме — больше не допускать до мирового первенства, Олимпийских игр. Плющенко молодец, много хорошего сделал, но у него абсолютно больная спина. Где были врачи? — сказал Жириновский.

Русофобы в МОК

Также лидер ЛДПР обвинял Международный олимпийский комитет (МОК) в политическом расизме по отношению к России ещё до того, как это стало мейнстримом. Из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил МОК принял решение допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом, что вызвало негодование политика.

Мы считаем решение Международного олимпийского комитета спортивным расизмом, политическим расизмом. Все будут участвовать, кроме русских. Такого никогда не было, — заявил Жириновский.

«Юный динамовец»

Несколько лет назад Владимир Жириновский признался, что болеет за московское «Динамо», а в детстве был членом общества «Юный динамовец». В интервью «Спорт-Экспрессу» политик признался, что до сих пор хранит членский билет этого клуба.

«Динамо» — старейшее общество. Мы слышали о нём всегда. Первые спортивные клубы и команды в каждом областном центре, в центрах всех республик в масштабах СССР в первую очередь были «Динамо» — «Динамо» Москва, «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси. Потом были другие команды — и «Спартак», и ЦСКА, и «Торпедо», и «Локомотив», такая большая линейка. Поскольку мы были совсем юные, то создали общество «Юный динамовец». Я по жизни имел много архивных документов, но с переездами многие потерялись. Зато сохранился мой членский билет — выдан 7 февраля 1958 года. То есть я уже 60 лет член общества «Юный динамовец», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Невиновный Стрельцов

Рассуждая об инциденте с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили две драки в Москве, Владимир Вольфович в эфире радио «Комсомольская правда» осудил бывшего генерального секретаря КПСС Никиту Хрущёва. Жириновский обвинил его в сфабрикованном деле против нападающего «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова.

Надо наказать — вся страна хочет репрессий, добить футболистов. Уже добили Эдуарда Стрельцова. Это был наш Пеле. Он играл лучше, чем Пеле. А Хрущёв его посадил в тюрьму. Якобы изнасилование. Никакого изнасилования не было. Но вот не понравился Хрущёву Эдуард Стрельцов, лучший, самый талантливый футболист, — поделился мнением Жириновский.

А Мамаева с Кокориным политик предложил отправить в ссылку. Он посчитал, что «жизнь в провинции остудила бы их».

«Крым — наш»

В прошлом году лидер ЛДПР раскритиковал форму сборной Украины, в которой команда выступала на Евро-2020. На форму узором была нанесена карта страны, включая Крым. И был размещён слоган «Слава Украине! Героям слава!».

От того, что Украина назовёт Крым своим, он таковым, конечно, не станет. Крым столетиями был частью России, колыбелью русского православия, и последние семь лет он, к счастью, снова в составе нашей страны. <...> А в качестве нашей ответной меры я бы предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины, — сказал Жириновский.