Пляжные Азиатские игры в Китае отменили из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/3e371030-4cde-11eb-aa08-fa163e074e61_660.jpg Фото: sanya2020.cn

VI Пляжные Азиатские игры, которые должны были пройти в китайском городе Санья 2–10 апреля 2021 года, перенесены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Решение об отмене состязаний было принято после консультаций между Олимпийским советом Азии, Олимпийским комитетом КНР и Оргкомитетом VI Пляжных Азиатских игр в интересах обеспечения безопасности участников мероприятия. О новых сроках проведения пока не сообщается, передаёт ТАСС.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте 2019 года. Состязания включают 16 дисциплин, в том числе плавание, водное поло, пляжную лёгкую атлетику, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьбу, лодочную греблю, парусный спорт.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить 18 турниров из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение было принято по итогам заседания IIHF 18 ноября 2020 года. Исключением стали чемпионат мира в Латвии и Белоруссии, молодёжный чемпионат мира, женский чемпионат мира, а также для игроков не старше 18 лет. Общее число отменённых мероприятий достигло 28.

В федерации отметили, что не располагают ресурсами, необходимыми для надлежащего контроля за безопасным проведением этих соревнований.

Также изменениям подверглись сроки проведения олимпийских квалификаций у женщин. Второй раунд предварительной олимпийской квалификации переносится на октябрь 2021 года, а финал — на ноябрь. Финал квалификации мужского олимпийского турнира состоится в конце августа 2021 года, писал NEWS.ru.