Пловец Рылов рассказал, что тайно пел гимн России на Олимпиаде

Во время Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов тайно пел гимн России, находясь на пьедестале. Об этом он заявил телеканалу «360».

Многие спортсмены хотели увидеть российский флаг, но на стяге Олимпийского комитета тоже присутствовала определённая символика страны и это куда лучше, чем если бы Россия выступала под нейтральным флагом, который был заявлен ранее. В любом случае российская сборная разительно выделялась среди всех, сообщил спортсмен.

Мы выделялись. Я думаю, это было лучшее, что могло произойти — лучшее решение со стороны Олимпийского комитета, — подчеркнул пловец.

Также Рылов сообщил, что во время нахождения на пьедестале был немного растерян и не знал что делать, так как во время гимна звучала музыка Чайковского. Поэтому он решил петь гимн про себя, но мысленно, не открывая рта, так как боялся, что могли прочитать то, что он поёт, по губам.

Ранее стало известно, что Россия намерена провести летнюю Олимпиаду — 2036 на своей территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с призёрами прошедших Игр-2020 в Токио.