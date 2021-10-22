Пловец и чемпион мира Александр Палатов дисквалифицирован за допинг

Российский пловец и чемпион мира среди юниоров Александр Палатов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли в РУСАДА, о чём говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Палатова Александра (вид спорта плавание) на 2 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 мая 2021 года, — говорится в сообщении агентства.

Палатов завоевал титул чемпиона мира среди юниоров в 2013 году. Через год он занял первое место на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом. В 2014 году пловец выиграл серебро на чемпионате России в комбинированной эстафете 4×100.

В мае Палатов принимал участие в квалификации к Олимпийским играм в Токио, но попасть туда ему так и не удалось.

Ранее российский борец Билял Махов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок его отстранения от соревнований отчитывается с 27 января 2021 года.