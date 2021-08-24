Пловчиха Гонтарь принесла России очередное золото Паралимпиады

Читайте нас в Google Новости

Россиянка Анастасия Гонтарь выиграла золотую медаль в плавании вольным стилем на 50 метров на Паралимпийских играх, которые проходят в японской столице Токио.

Она показала время 27,38 секунды, и до мирового рекорда ей не хватило 0,01 секунды. Второй стала голландка Шанталль Зийдервельд, третьей — канадка Аурелия Ривар.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. В активе российской команды на данный момент четыре медали: три золота и одна бронза.

Ранее сообщалось, что российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании брассом на 50 метров на Паралимпийских играх, проходящих в японской столице Токио.

Он показал время 46,49 секунды, установив таким образом рекорд. Ещё один пловец сборной России Максим Емельянов занял пятое место со временем 50,63 секунды. Вторым стал Мигель Луке из Испании, третьим — Такаюки Сузуки (Япония).