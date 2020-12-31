Плохого больше, чем хорошего: главные события 2020 года в спорте

2020 год оказался для всего мирового спорта крайне удивительным. Закрытые границы, перенесённые соревнования, драмы и трагедии. NEWS.ru в первый день нового, 2021 года вспоминает всё то, что стало ключевым. И забыть это вряд ли когда-то удастся.

Гибель Коби Брайанта и смерть Диего Марадоны

2020 год начался с одного удара, а закончился другим. Сначала в конце января из жизни ушёл легендарный баскетболист Коби Брайант в результате крушения вертолёта, в котором также находилась его дочь Джианна и ещё семь членов экипажа. Весь баскетбольный мир не мог поверить в случившееся. «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал Брайант, и вовсе отменил несколько ближайших игр. Но несмотря на произошедшее, «Лейкерс» удалось не просто взять себя в руки, но и выиграть чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Казалось, что всё самое худшее позади и все последующие негативные события не станут такими же серьёзными. Однако обожаемый всем миром Диего Марадона разрушил иллюзии. 25 ноября стало известно о гибели аргентинского футболиста. Медики в течение двух часов боролись за жизнь спортсмена, но безрезультатно. Марадону забрал острый отёк лёгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

Перенос Евро-2020 и Олимпиады

Когда умер Брайант, по всему миру уже гуляла новая, никому не понятная инфекция коронавируса, из-за которой пришлось погрузить мир в «спячку» — закрылось всё, включая спортивные события, которые болельщики с нетерпением ждали. Непростое решение пришлось принимать многим лигам: кто-то досрочно завершил сезон, как Континентальная хоккейная лига, Евролига и Единая лига ВТБ, кто-то отложил выступления команд до лучших времён, как НБА и Российская премьер-лига. Но хуже всех пришлось УЕФА и Международному олимпийскому комитету (МОК). На лето 2020 года были запланированы чемпионат Европы по футболу и летние Игры в Токио — крупнейшие турниры, в которые влиты огромные деньги. Организации понесли колоссальные убытки и приняли решение о переносе спортивных событий на следующий, 2021 год. УЕФА со временем разрешил частичное возвращение болельщиков на стадионы. Но кто знает, в каких условиях пройдёт Евро-2020, в котором принимают участие 12 стран. До сих пор ни одно государство не отказалось от проведения игр, но гарантий, что всё случится — нет. Очевидно, надежда только на вакцинацию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Академия Плющенко и уход Трусовой и Косторной от Этери Тутберидзе

Летом все СМИ всколыхнули новым сообщением — Евгений Плющенко не просто вошёл в «большую игру» своей академией, но и забрал у некогда монополиста всех чемпионов Этери Тутберидзе двух топовых спортсменок — Александру Трусову и Алёну Косторную. Фигурный мир поделился на два лагеря — одни защищали девушек, считая, что для их развития так будет даже лучше, другие обвиняли Плющенко и Ко в переманивании и нечестной борьбе. Последовала настоящая информационная война, результатом которой по факту не стало ничего. Тем не менее пока Трусова и Косторная былых результатов не показывают, напротив, они стали значительно слабее, а вот Этери Георгиевна может потирать ручки — её девочки (Камила Валиева и Анна Щербакова) по-прежнему краше всех.

Возвращение Медведевой

В 2018 году после 10 лет работы с Этери Тутберидзе российская фигуристка Евгения Медведева покинула тренера, переехав к Брайану Орсеру в Канаду. Тогда спортсменка объясняла это тем, что назрели перемены и ей просто необходимо продлить карьеру. Но к чемпионству это её так и не привело, ей всегда чего-то не хватало. С наступлением пандемии, судя по всему, у спортсменки произошла переоценка ценностей. Драма подошла к концу, Евгения вернулась домой к Тутберидзе.

Евгения Медведева Сергей Булкин/NEWS.ru

Требл «Баварии» и первые медали АПЛ «Ливерпуля»

Если 2019 год для мюнхенской «Баварии» выдался как минимум странным, то вот на 2020-й им точно нельзя пенять. Неожиданно во время мирового карантина руководство футбольного клуба объявило о подписании контракта с Ханси Фликом, который помогал Йоахиму Лёву на победном для Германии чемпионате мира — 2014. Стоит отметить, что до «Баварии» Флик не тренировал клубы, хоть и находился в структуре. И вот после возобновления сезона он сумел поднять коллектив с колен и привести команду ко второму в их истории треблу: сперва клуб выиграл Бундеслигу, затем Кубок Германии, а вишенкой на торте стала победа в Лиге чемпионов. Немудрено, что именно двое футболистов из мюнхенского коллектива по итогу года были признаны лучшими (голкипер Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски). Да и новый сезон мюнхенцы начали круто, одержав победу в Суперкубке УЕФА и Германии.

Ещё для одной команды 2020 год стал знаменательным (не говоря уже о болельщиках, которые рыдали от счастья). «Ливерпуль» при Юргене Клоппе взлетел выше небес и падать точно не собирался. Однако если в Английской премьер-лиге всё шло как по маслу, то вот из Лиги чемпионов команда вылетела. Возможно, это сыграло только на пользу, учитывая, что «красные» полностью сосредоточились на внутреннем чемпионате. И вот долгожданная победа — «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

Гибель Абдулманапа Нурмагомедова и завершение карьеры его сына Хабиба

Осенью, когда казалось, что ситуация более или менее выравнивается, планету настигла новая волна инфекции, с которой не смог справиться тренер Абдулманап Нурмагомедов. Из-за осложнений после перенесённого коронавируса он скончался в возрасте 57 лет. Это стало ударом для всего бойцовского мира. Никто не знал, сможет ли восстановиться после утраты Хабиб, но он вернулся, чтобы победить в память об отце. Перед любым поединком россиянина встаёт вопрос, что же может противопоставить соперник гению. На бумаге нынешний противник Гейтжи был даже сильнее, но в октагоне его уверенность испарилась. Эта победа стала для Хабиба 29-й, и он ушёл, побив всех сильнейших. Без единого поражения. Без единой ничьей.

Победа Медведева в АТР

Одним из важных итогов 2020 года стала победа теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Это ежегодный турнир, в котором участвуют восемь лучших игроков года, и победить там — почти так же ценно, как на турнире Большого шлема. Единственным россиянином, кому раньше это удавалось, был Николай Давыденко — в 2009 году. Но достижение Даниила ещё круче — он выиграл на турнире все пять матчей, в том числе у первой, второй и третьей ракеток мира, а Коля тогда на групповом этапе проиграл Новаку Джоковичу.

Медведев Новака обыграл тоже в группе, а в двух решающих матчах — Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Титул в Лондоне стал для Даниила вторым в сезоне и позволил ему обойти в рейтинге Роджера Федерера. Даня — теперь четвёртый в мире, и это точно не предел. В 2021 году за Медведевым будет очень любопытно понаблюдать.

Даниил Медведев vk.com/daniil__medvedev

Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон

Кто-то скептически воспринимает достижение британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, кто-то восхищается его рвением, но одно отрицать нельзя — это успех. Да, последние семь лет он сидел за рулём сильнейшего болида, однако за это время у 34-летнего спортсмена всё-таки удалось «выкрасть» титул, и сделал это никто иной, как Нико Росберг. Да и никто из партнёров Хэмилтона даже близко не смог приблизиться к его достижениям за команду. Прошедший сезон выдался одним из самых драматичных в мире автоспорта. Календарь был изменён без этапа в Монако впервые с 1954 года, но зато остались трассы, которые вселяли надежду на интригу (она, конечно, и была убита неподражаемыми результатами Льюиса).

Уход Даниила Квята из «Формулы-1» и приход Никиты Мазепина

Если для одних этот сезон «Формулы-1» стал восхитительным, то другим пришлось непросто. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прощается с «Королевским гонками». Надо признать, что в этом году он вчистую проиграл своему партнёру, собрав в кучу всевозможное невезение. Несмотря на это, ему удалось показать несколько приличных гонок, как, например, на Гран-при Эмилии-Романьи, где стал четвёртым. Но российским болельщикам не стоит расстраиваться — ему на смену из «Формулы-2» пришёл Никита Мазепин, который заключил контракт с «Хаасом». Жаль только, что после такого скачка он опорочил свою репутацию глупой шуткой, выставив в сторис на странице своего Instagram видео с подругой, до которой якобы домогается. Последовали извинения, но спустя время и этот пост решил удалить, чем вызвал и продолжает вызывать сплошной негатив. В итоге общественность создала петицию с требованием разорвать контракт с российским пилотом, но «Хаас» пока непреклонен. Что же, остаётся только следить за развитием ситуации, но если вы вдруг увидите на его странице бесконечные смайлики с лицом клоуна — не удивляйтесь.

vk.com/mazepinfanclub

Решение CAS по ситуации WADA и РУСАДА

В конце 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о наказании России четырёхлетним баном на участие во всех крупнейших международных соревнованиях. В течение этого срока российские спортсмены вынуждены отбираться на Олимпиаду и чемпионаты мира под нейтральным статусом, забыв о гимне и флаге родной страны. Российская сторона подала апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS) и сумела добиться пересмотра дела. Срок снизили до двух лет. И это значит, что спортсмены в любом случае пропустят Олимпиаду в Токио, Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре в национальной символике. Но всё же это можно считать победой.