Плох в клубе, хорош в сборной: Шевченко может поехать в Москву с Польшей

Итальянский «Дженоа» расстался с главным тренером Андреем Шевченко из-за неудачных результатов. Под руководством украинца клуб одержал только одну победу в 11 матчах. Но 45-летний специалист не остался без предложений по работе. Он может возглавить сборную Польшу, которой 24 марта предстоит стыковой матч с командой России за право поехать на чемпионат мира в Катар.

Ужасные результаты в Италии

15 января стало известно, что украинец Андрей Шевченко отправлен в отставку с поста главного тренера «Дженоа». Учитывая, что этот пост 45-летний специалист вступил только 7 ноября, решение боссов итальянского клуба выглядит поспешным. Тренер отработал всего 69 дней. Однако результаты говорили за себя. Под руководством украинца «Дженоа» одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел семь поражений.

Сейчас клуб идёт на предпоследнем месте в турнирной таблице с невероятной серией — 18 матчей без побед. Очевидно, что ситуацию надо спасать. Ни Шевченко, ни Давиде Баллардини до него с работой не справились, а исправлять положение теперь поручено Абдулаю Конко.

Тренер Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его штаб за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы, — говорится в сообщении «Дженоа» после поражения от «Милана» в 1/8 Кубка Италии.

Кубок Италии, 1/8 финала, матч Милан – Дженоа Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этом кстати есть немного романтики. Разговоры об отставке тренера начались ещё 9 января, но руководители «Дженоа» дали Шевченко возможность вывести команду в качестве тренера на «Сан-Сиро», где местные болельщики тепло встретили легенду и посвятили ему баннер.

Первым поводом для его отставки стало поражение от прямого конкурента в борьбе за выживание «Специи». Встречу «Дженоа» проиграл беспросветно, но президент «грифонов» Андреа Дзангрилло уже на следующий день поддержал тренера.

После этого слухи об уходе украинца продолжались каждую неделю, да и сам Шевченко не исключил отставку после поражения от «Милана». Теоретически боссы «Дженоа» могли потерпеть до 24 января, когда в чемпионате начнётся перерыв, связанный с матчами сборных команд. Именно в аналогичный ноябрьский перерыв украинец пришел в команду. Но, видимо, удерживать Шевченко руководство посчитало бессмысленной затеей.

Отсутствие игры

В чемпионате страны «Дженоа» при Шевченко показал самый худший ход среди всех команд лиги. Основная проблема клуба — низкая результативность. При украинце команда забивала в среднем один гол за три игры. Это полная катастрофа. Хуже проявили себя только Эусебио Ди Франческо и Леонардо Семпличи, которые были уволены уже после 3-го тура из «Вероны» и «Кальяри» соответственно.

При этом у «Дженоа» не было тотального невезения при реализации голевых моментов. Клуб забил столько, на сколько наиграл. Изначально слабые результаты команды объяснялись мощным уровнем соперников: «Рома», «Милан», «Ювентус», «Лацио», «Аталанта» и «Сампдория». Но относительно «простой» матч с «Удинезе», завершившийся со счётом 0:0, получился настолько скучным, что даже на YouTube-канале Серия А не вышел трехминутный обзор встречи.

Андрей Шевченко Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ещё одним оправданием для специалиста служило огромное количество травм, но к январю ситуация исправилась, и соперники действительно пошли более простые, однако никакого прогресса в результатах не случилось.

Шевченко возглавит соперника России?

По всей видимости, работа в «Дженоа» не оказала разрушительного эффекта на репутацию специалиста, потому что буквально на следующий день в Италии сообщили, что Шевченко уже начал переговоры с Польским футбольным союзом в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Польши.

Национальная команда страны осталась без наставника после того, как в конце декабря с должности ушёл португальский специалист Паулу Соуза. Желание стать его преемником выразил Станислав Черчесов, но поляки быстро ответили, что его кандидатура их не интересует. Видимо, они хорошо осведомлены о качестве игры сборной России при Черчесове. Хотя и про чемпионство Станислава Саламовича в «Легии» тоже забыть не должны были. В итоге 58-летний специалист отправился в Венгрию, приняв «Ференцварош».

Шевченко на данный момент показал, что он не готов к работе клубного тренера, но со сборной Украины он выступал достаточно успешно. Команда пропустила чемпионат мира 2018 года, но на Евро-2020 украинцы дошли до четвертьфинала, проиграв англичанам со счётом 0:4. Для сравнения российская команда могла только мечтать о подобном результате на турнире, где в итоге стала одной из худших.

Андрей Шевченко Razvan Pasarica/SPORT PICTURES/Global Look Press

Кроме того, известно, что сборная России плохо играет под прессом. В важных матчах игроки не выдерживают психологического давления, от чего серьёзно страдает рисунок игры. Об этом рассказал главный тренер команды Валерий Карпин после поражения от Хорватии. Можно только представить, каким будет эмоциональный и политический фон, если Шевченко возглавит поляков и привезёт их в те самые «Лужники», где он лично лишил сборную Россию попадания на Евро в 1999 году. Правда, тогда ему помог и Александр Филимонов.

К тому же при подготовке к одному-двум матчам не столь важен фактор сыгранности команды или знаний тренера о возможностях всех игроков. На первый план выходит эмоциональная составляющая, а новых эмоций от звёздного статуса Шевченко хватит с лихвой.

Однако пресс-атташе польской сборной Якуб Квятковский в разговоре со Sport 24 опроверг слухи о переговорах с украинским тренером Андреем Шевченко.

Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе, — сказал Квятковский.

И если подопечным Валерия Карпина не избежать встречи со звёздными поляками Робертом Левандовски, Войцехом Щенсны, Гжегожом Крыховяком и Петром Зелиньски, то эмоциональный груз в виде имени Андрея Шевченко может обойти сборную России стороной.