Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в судебный спор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава ПКР Владимир Лукин заявил, что уведомление было подано 16 января,
Ранее NEWS.ru писал, что WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Запрос был подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. Олимпийский комитет России (ОКР) также в ближайшее время присоединится к процессу между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны.
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