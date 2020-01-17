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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на участившуюся критику в свой адрес. По его словам, недовольство выражают только психи и алкоголики.

Как-то много стало критики... Ну из психоневрологического отделения дело привычное, но теперь ещё пациенты с тяжёлой алкогольной зависимостью проснулись... Алло, врачи? Вы ещё работаете? — говорится в сообщении тележурналиста, размещённом...