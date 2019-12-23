https://static.news.ru/photo/69078992-263e-11ea-8783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паралимпийский комитет России поддержал рекомендации наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с санкциями в отношении российского спорта, которые были приняты на исполкоме Всемирного антидопингового агентства WADA.

Решение было принято на заседании исполкома ПКР 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.