Письмо поддержки: что рассказала Ярослава Магучих о послании Ласицкене Легкоатлетка Магучих получила письмо от Ласицкене со словами поддержки

Фото: IMAGO/Chai von der Laage/Global Look Press

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что олимпийская чемпионка в прыжках в высотку Мария Ласицкене написала слова поддержки из-за ситуации на Украине после чемпионата мира в Орегоне. Что было в послании от россиянки, за что Магучих критиковали на Украине и как сложилась карьера спортсменок после 2020 года?

Что было в послании от Ласицкене

Магучих в интервью YouTube-каналу Евгения Пронина рассказала, что получила послание от россиянки после чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне, который проходил в июле 2022 года.

«Да, я получила сообщение после чемпионата мира в Орегоне. Она мне написала такое сообщение: „Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны“», — сказала Магучих.

По словам украинской легкоатлетки, Ласицкене связалась с ней только летом 2022 года, после того, как украинка рассказывала в интервью об отсутствии реакции россиянки на ситуацию.

«Написать мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, это все равно что никакого сообщения от нее нет», — считает она.

Украинская спортсменка отметила, что ее реакция была бы другой, если бы россиянка написала ей в первые дни с начала СВО.

«Было бы иначе, если бы она написала нам в первые дни февраля 2022 года. Потому что девочки сидели в бомбоубежищах, я тоже. А так от нее никакой реакции. Сначала она написала письмо Томасу Баху. Там [в письме] было больше, что они не могут выступать. И все», — утверждает она.

По словам Магучих, она ощутила поддержку со стороны российской спортсменки, но их общение не восстановилось.

«Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: „Я знаю, что ты меня не поймешь“. У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала. Но после чемпионата мира для меня это уже было поздно. Просто я всем говорила, всем давала интервью, и лишь после этого она написала. У меня вот такое чувство», — призналась она.

За что Магучих критиковали на Украине

На летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, когда Мария Ласицкене взяла золото, а Ярослава Магучих — бронзу, произошел скандал. Магучих сделала общее фото вместе с российской спортсменкой под национальными флагами России и Украины. На родине украинскую легкоатлетку за это раскритиковали, обвиняя в «измене» и называя «биомусором». Спортсменка объяснила, что после попадания в число призеров на Олимпиаде ей хотелось «обнять весь мир».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что «провела беседу с легкоатлеткой», которая является младшим сержантом ВСУ, и та признала свою ошибку. Кроме того, Ярослава публично извинилась в соцсетях, где призвала украинцев «быть осторожными, потому что враг готов на все».

Однако уже вскоре Магучих и Ласицкене появились на одном фото на чемпионате «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, где российская спортсменка заняла первое, а украинская — второе место. Украинская спортсменка вынуждена была вновь писать оправдания в соцсетях.

Как сложилась карьера Ласицкене и Магучих

Российская спортсменка является обладателем большого количества наград: она выигрывала чемпионат мира в 2015, 2017, 2019 годах, чемпионат Европы в 2018 году, получила золото на токийской Олимпиаде в 2020-м и побеждала в общем зачете «Бриллиантовой лиги» вплоть до 2021 года. Также является единственной в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту среди женщин и мужчин.

В дальнейшем она выиграла Всероссийскую спартакиаду в 2022 году, в мае 2023 года заняла второе место на командном чемпионате по легкой атлетике. После, на чемпионате России в августе, Ласицкене заняла лишь седьмое место.

Магучих в 2021 году завоевала золото на легкоатлетических чемпионатах в Торуни и Таллине, выиграла чемпионат мира в помещении в Белграде в 2022-м и заняла второе место на чемпионате мира в американском штате Орегон. Еще одно золото украинка взяла в 2023 году на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Стамбуле.

В августе 2023 года Ярослава Магучих впервые в истории украинского спорта взяла золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште. Российские спортсмены не участвовали. После победы легкоатлетка выкрикнула известный украинский националистический лозунг.

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