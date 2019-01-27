Пихлер снова заговорил о допинге в российском биатлоне

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Вольфганг Пихлер

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер вновь высказался о допинг-скандале вокруг российской команды.

«Я буду биться за Россию. Знаю, что мы ничего плохого не делали. Буду биться за Зайцеву и Романову. Внутри нашей команды никогда не было допинга. Для меня очень странно, что все слушают Родченкова», — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Ранее немец собирался провести пресс-конференцию, чтобы объяснить, почему заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова лживы. Однако потом Пихлер отменил мероприятие.

Тренер работал в женской сборной России с 2011 по 2014 год. Россиянки Ольга Зайцева и Яна Романова, которые занимались под руководством специалиста, были признаны дисциплинарным комитетом Международного олимпийского комитета (МОК) виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В 2018-м россиянки опротестовали данное решение, но слушания по их делу до сих пор не состоялись. Сам же Пихлер неоднократно заявлял, что не верит в виновность биатлонисток.

Тренер сборной России дал оценку биатлонисткам на КМ, сообщал News.ru.