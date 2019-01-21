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Пихлер попытался спасти Россию от допинг-скандалов

Вольфганг Пихлер Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вольфганг Пихлер

спорт [ версия для печати ]

Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер сообщил в Международный союз биатлонистов (IBU) данные, которые дискредитируют информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте.

Cпециалист заявил ТАСС, что передал в организацию данные, которые оправдывают российских спортсменов. Ранее немец собирался провести пресс-конференцию, чтобы объяснить, почему заявления Родченкова лживы. Однако потом Пихлер отменил мероприятие.

Тренер работал в женской сборной России с 2011 по 2014 год. Россиянки Ольга Зайцева и Яна Романова, которые занимались под руководством специалиста, были признаны дисциплинарным комитетом Международного олимпийского комитета (МОК) виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В 2018-м россиянки опротестовали данное решение, но слушания по их делу до сих пор не состоялись. Сам же Пихлер неоднократно заявлял, что не верит в виновность биатлонисток.

Как писал News.ru, «вякнувшую» о допинге юную фигуристку накажут.


#допинг #биатлон
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