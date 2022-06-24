Петр Ян бросил вызов чемпиону UFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных боевых искусств Пётр Ян

Российский боец UFC Петр Ян захотел провести бой с чемпионом промоушена в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо. Россиянин в Twitter бросил вызов бразильцу.

Ян также заявил, что никто из легковесов не хочет с ним встречаться. Сам Фигередо говорил о желании подняться в легчайший вес.

В апреле Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей на турнире UFC 273. Для россиянина это поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в ММА.

После боя со Стерлингом Ян высказался о результате поединка. 28-летний уроженец Дудинки считает, что выиграл бой, а судьи лишили его победы.