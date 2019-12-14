Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
Мы считаем, что нашим спортивным властям нужно использовать предусмотренные законом методы апелляции, подавать в CAS. Мы верим, что это будет сделано, — заявил Песков в интервью программе «Большая игра».
Как ранее писал NEWS.ru, глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор назвал сроки рассмотрения апелляции от российской стороны. По его словам, оно завершится в марте–апреле 2020 года.
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