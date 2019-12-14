https://static.news.ru/photo/3be7a9cc-1f3d-11ea-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.

Мы считаем, что нашим спортивным властям нужно использовать предусмотренные законом методы апелляции, подавать в CAS. Мы верим, что это будет сделано, — заявил Песков в интервью программе «Большая игра».

Как ранее писал NEWS.ru, глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор назвал сроки рассмотрения апелляции от российской стороны. По его словам, оно завершится в марте–апреле 2020 года.