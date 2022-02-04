Песков рассказал, почему Путина не показали во время шествия россиян на ОИ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему главу государства не показали во время выхода сборной Олимпийского комитета России на церемонии открытия зимних Игр 2022 года в Пекине. По его словам, политик был в ложе, которая изолирована в связи с пандемией COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Путин находится в ложе. Все ложи изолированы по санитарным соображениям, и там ничего не видно, — отметил представитель Кремля.

При этом ранее в Сеть попали кадры, на которых Путин задремал на церемонии открытия ОИ во время прохода по стадиону «Птичье гнездо» украинских спортсменов. В то же время на американском телеканале NBC во время выхода украинской сборной рассказали про «российских солдат на границе с Украиной».

Зимние ОИ пройдут с 4 по 20 февраля. Некоторые соревнования уже начались. Так, сборная России по фигурному катанию располагается на промежуточном втором месте после первого соревновательного дня в командном турнире.