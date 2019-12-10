https://static.news.ru/photo/6c46e510-1b4b-11ea-8017-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для России неприятно решение WADA об отстранении спортсменов из РФ от международных соревнований. Страна намерена в дальнейшем отстаивать свои интересы и интересы своих спортсменов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что возникшая ситуация является «безусловно неприятной».

Вместе с тем существуют механизмы отстаивания наших прав, защиты наших прав как страны и защиты прав наших спортсменов. Эти механизмы должны быть задействованы, — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Как отметил пресс-секретарь президента, первостепенная задача в настоящее время заключается в том, чтобы не допустить коллективной ответственности спортсменов. И это не должно зависеть от того, являются ли они виновными в нарушении допинговых правил или нет.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передавал NEWS.ru.