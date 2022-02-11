Песков призвал Валиеву не прятать лицо и ходить гордо

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительную допинг-пробу. По его словам, Кремль полностью поддерживает спортсменку, сообщает ТАСС.

Кремль безгранично и полностью поддерживает фигуристку Валиеву и говорит ей: «Камила, не прячь своего лица, гордо везде ходи», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента России отметил, что необходимо дождаться окончания разбирательств по делу фигуристки.

В Кремле с огромным уважением относятся к WADA и МОК и призывают дождаться завершения разбирательства по ситуации с Валиевой, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с применением американского законодательства в данном деле.

Ранее в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин, что подтвердило ITA.

Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх. МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Утвердить результаты командного турнира и распределить медали в фигурном катании можно будет только после решения выездной панели CAS.

Также сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине, говорится в официальном заявлении ОКР.