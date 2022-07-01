Песков объяснил задержание американской баскетболистки в России Песков: задержание в России американской баскетболистки Грайнер не было политически мотивированным

Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер. По его словам, которые приводит РИА Новости, она была задержана в России, поскольку у нее были обнаружены запрещенные вещества. Представитель Кремля добавил, что арест спортсменки не может быть политически мотивированным.

Факты говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. ​В законодательстве РФ действительно есть такие законы, которые предусматривают наказание за подобные преступления. Но, опять же, это только констатация <...> В плане вынесения вердиктов — это может сделать только суд, — подчеркнул представитель Кремля.

18 февраля бескетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Впоследствии результаты экспертизы показали, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали. Грайнер предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств.

В составе сборной США она выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018-го в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста спортсменка выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.