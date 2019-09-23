https://static.news.ru/photo/a73ad31c-ddf1-11e9-b1ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кремль в курсе, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ответы на них соответствующие структуры предоставят в течение трёх недель.

Этот вопрос касается наших спортивных властей, — сообщил он.

Песков добавил, что именно они предоставят WADA всю необходимую информацию, отметив, что сам Кремль не связывался с организацией, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что все условия восстановления кодекса WADA Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) были выполнены. Также организация предоставила России три недели, чтобы проверить и объяснить информацию о возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.