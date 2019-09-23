Кремль в курсе, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, ответы на них соответствующие структуры предоставят в течение трёх недель.
Этот вопрос касается наших спортивных властей, — сообщил он.
Песков добавил, что именно они предоставят WADA всю необходимую информацию, отметив, что сам Кремль не связывался с организацией, передаёт
Как писал News.ru, ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что все условия восстановления кодекса WADA Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) были выполнены. Также организация предоставила России три недели, чтобы проверить и объяснить информацию о возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.