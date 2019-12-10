https://static.news.ru/photo/57a5d20e-1aa8-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение депутата Государственной думы Петра Толстого бойкотировать Олимпиаду в Токио в 2020 году не является официальной позицией Кремля.

Об этом сообщает ТАСС.

Это личное мнение, — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать слова Толстого официальной позицией российских властей.

Как ранее писал NEWS.ru, рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года не коснутся юношеской Олимпиады — 2020 в Лозанне.