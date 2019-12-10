Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение депутата Государственной думы Петра Толстого бойкотировать Олимпиаду в Токио в 2020 году не является официальной позицией Кремля.
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Это личное мнение, — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать слова Толстого официальной позицией российских властей.
Как ранее писал NEWS.ru, рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года не коснутся юношеской Олимпиады — 2020 в Лозанне.
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