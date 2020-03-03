Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о поддельных подписях в допинговом деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Оксаны Романовой заслуживает пристального внимания.
Безусловно, это информация, заслуживающая самого пристального внимания, — заявил Песков журналистам.
Он подчеркнул, что вопрос по подписям нужно задавать спортивным властям России,
NEWS.ru сообщал, что британский эксперт-подчерковед обнаружил, что подписи экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной не являются поддельными, они были скопированы из других источников.
Биатлонистка Ольга Зайцева во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявила, что никогда не принимала допинг. Она подчеркнула, что также никогда не встречалась с Родченковым.
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