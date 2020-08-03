Смирнов: США требовали убрать символику СССР во время Олимпиады-80

https://static.news.ru/photo/d25000de-d58c-11ea-a36b-fa163e074e61_660.jpg Виталий Смирнов Фото: Global Look Press

Первый заместитель председателя оргкомитета «Олимпиада-80» Виталий Смирнов рассказал о проблемах, которые тесно связаны с бойкотом московских Игр.

По его словам, большая политика имеет существенное влияние на спорт. Первоначально идея бойкота принадлежала экс-советнику США Збигневу Казимежу Бжезинскому.

Американская сторона подала пример дурного поведения. Наши бы руководители не пошли на такой шаг (бойкот — NEWS.ru) в дальнейшем, если бы не американцы, — заявил Смирнов на пресс-конференции, посвящённой 40-летию со дня завершения летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Смирнов отметил, что со стороны СССР не было никаких нарушений. Кроме того, американцы не только не приехали на Игры-80, но и требовали, чтобы символика Советского Союза на стадионе не присутствовала.

8 мая 1984 года Олимпийский комитет СССР объявил о бойкоте Игр в США. Фактически это был ответный ход СССР на американский бойкот Олимпиады-80, но официальной причиной была названа опасность, угрожавшая советским спортсменам в столице Калифорнии. Также в бойкоте участвовали и другие соцстраны. XXIII летние Олимпийские игры проводились в Лос-Анджелесе с 28 июля по 12 августа 1984 года.

Ранее NEWS.ru писал, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в своей автобиографии назвал истинную причину бойкота.