Смирнов: США требовали убрать символику СССР во время Олимпиады-80

Первый заместитель председателя оргкомитета «Олимпиада-80» Виталий Смирнов рассказал о проблемах, которые тесно связаны с бойкотом московских Игр.
По его словам, большая политика имеет существенное влияние на спорт. Первоначально идея бойкота принадлежала экс-советнику США Збигневу Казимежу Бжезинскому.
Американская сторона подала пример дурного поведения. Наши бы руководители не пошли на такой шаг (бойкот — NEWS.ru) в дальнейшем, если бы не американцы, — заявил Смирнов на пресс-конференции, посвящённой 40-летию со дня завершения летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Смирнов отметил, что со стороны СССР не было никаких нарушений. Кроме того, американцы не только не приехали на Игры-80, но и требовали, чтобы символика Советского Союза на стадионе не присутствовала.
8 мая 1984 года Олимпийский комитет СССР объявил о бойкоте Игр в США. Фактически это был ответный ход СССР на американский бойкот Олимпиады-80, но официальной причиной была названа опасность, угрожавшая советским спортсменам в столице Калифорнии. Также в бойкоте участвовали и другие соцстраны. XXIII летние Олимпийские игры проводились в Лос-Анджелесе с 28 июля по 12 августа 1984 года.
Ранее NEWS.ru писал, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в своей автобиографии назвал истинную причину бойкота.
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