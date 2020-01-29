https://static.news.ru/photo/4a10b68a-428b-11ea-b557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Hartenfelser/www.imago-images.de/Global Look Press

В Китае из-за коронавируса отменили первое тестовое соревнование к Олимпийским играм 2020 года.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту должен был пройти 15-16 февраля в китайском уезде Яньцин, однако не состоится из-за угрозы распространения вируса, сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Президент FIS Джанфранко Каспер подчеркнул, что здоровье и безопасность спортсменов и всех участников соревнований в приоритете.

Первые случаи заражения были зафиксированы в декабре 2019-го в городе Ухань (Китай) с населением порядка 11 млн человек. Изначально сообщалось о неизвестном виде пневмонии, затем учёным удалось установить источник заболевания. Им оказался малоизученный вид коронавируса 2019-nCoV, который ранее передавался лишь животным. Всего в семействе этих вирусов насчитывается 38 видов, лишь шесть из них (теперь семь) передаются человеку.

Ранее NEWS.ru писал, что оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 отменил церемонию старта обратного отсчёта до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.