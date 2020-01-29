В Китае из-за коронавируса отменили первое тестовое соревнование к Олимпийским играм 2020 года.
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту должен был пройти 15-16 февраля в китайском уезде Яньцин, однако не состоится из-за угрозы распространения вируса, сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Президент FIS Джанфранко Каспер подчеркнул, что здоровье и безопасность спортсменов и всех участников соревнований в приоритете.
Первые случаи заражения были зафиксированы в декабре 2019-го в городе Ухань (Китай) с населением порядка 11 млн человек. Изначально сообщалось о неизвестном виде пневмонии, затем учёным удалось установить источник заболевания. Им оказался малоизученный вид коронавируса 2019-nCoV, который ранее
Ранее NEWS.ru писал, что оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 отменил церемонию старта обратного отсчёта до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.
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