Перевоплощение в Христа: какой фигурист поборется за путёвку на Олимпиаду

С 22 по 25 сентября в немецком Оберсдорфе состоится Nebelhorn Trophy, на котором фигуристам сборной России необходимо будет подтвердить третью квоту на Олимпиаду. По итогам контрольных прокатов федерация приняла решение отправить на турнир Марка Кондратюка. Насколько это верное решение? Справится ли Марк?

Усилиями группы Мишина

До недавних пор мужская дисциплина являлась единственным видом, в котором у России были только две квоты (в остальных видах максимальная — три). Но на последнем чемпионате мира ситуация изменилась. Ученики Алексея Мишина за счёт своих выступлений в Стокгольме смогли набрать суммарно 13 баллов: Михаил Коляда завоевал пятое место, Евгений Семененко — восьмое. Это и привело к тому, что мы завоевали три квоты на Олимпиаду и на следующий чемпионат мира.

Правда, не всё так просто с этой квотой. По правилам третью квоту необходимо подтвердить. Сделать это нужно на турнире Nebelhorn Trophy, заняв по итогам выступлений место не ниже шестого.

Алиев отказался

Дмитрий Алиев vk.com/club_dmitri_aliev

Изначально сборную России в Оберсдорфе должен был представлять Дмитрий Алиев. Однако за несколько дней до контрольных прокатов появилась информация о том, что спортсмен не сможет поехать на турнир. Причина — необходимость пройти специальное обследование.

Дело не в подготовке, в другом. Прошу не делать из этого что-то громкое. Нужно решить кое-что по здоровью, сделать некое «техобслуживание». У меня нет проблем, просто типа профилактики, нужно подстраховаться. Я себя чувствую здоровым человеком, — сказал Алиев.

Решение Алиева поставило федерацию перед тяжёлым выбором. Ей предстояло подобрать новую кандидатуру. Запасных участников было немало: Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Александр Самарин. Однако необходимо было понять, кто из них больше всего готов к поездке в Оберсдорф. Помочь в этом могли как раз контрольные прокаты сборной России.

Идеального кандидата нет

Стоит отметить, что контрольные прокаты пришлись очень кстати. Они завершились за десять дней до старта Nebelhorn Trophy. Следовательно, по показательному турниру в Челябинске можно было понять актуальную форму фигуристов и, отталкиваясь от увиденного, сделать наиболее точный и взвешенный выбор.

Что же увидела федерация на прокатах? Как минимум то, что на данный момент идеального кандидата нет, потому что многие фигуристы находятся пока ещё не в лучшей форме. Точнее так: после коротких программ, на которых почти все ребята достаточно легко приземляли четверные прыжки, могло сложиться впечатление, что парни находятся в хороших кондициях. Но это оказалось не совсем так.

Произвольные программы показали, что многим недостаёт по прежнему стабильности. Для начала сезона это нормальная ситуация, но за десять дней до Nebelhorn Trophy — не очень. В итоге из целой группы фигуристов наиболее стабильно и качественно откататься в обеих программах смогли только трое: Евгений Семененко, Александр Самарин и Марк Кондратюк.

По примеру Семененко

Евгений Семененко Александр Вильф/РИА Новости

Женя на турнир в Оберсдорф поехать бы не смог, так как по правилам участники последнего чемпионата мира не могут подтверждать квоту. Таким образом, выбор оставался между двумя учениками Светланы Соколовской. И федерация отдала предпочтение молодому Марку.

Почему федерация остановилась именно на этой кандидатуре, понять можно. Марк очень талантливый и самобытный фигурист. Его харизму, энергетику, артистизм тренеры часто подчёркивают через необычные постановки и образы. Что важно: он податлив на любые эксперименты — может одновременно перевоплощаться и в восточного персонажа, и в Исуса Христа. И вне зависимости от образа всегда прикладывает максимум усилий, чтобы передать характер постановки (вспомните, как он эмоционально откатал произволку в Челябинске).

Но не только характером, эмоциями, постановками берёт фигурист. В прошлом сезоне Марк по-настоящему вышел на серьёзный уровень. Он стал бронзовым призёром чемпионата России, а затем выдал сумасшедший перформанс на командном турнире. Уже сейчас он владеет несколькими четверными прыжками, и что-то подсказывает, что в техническом плане Марк в очень скором времени вырастет.

К тому же наверняка федерация помнит опыт Евгения Семененко. Многие год назад с большим скепсисом отнеслись к тому, что 17-летний ноунейм поедет на чемпионат мира. Что он там сможет показать? Кто там его вообще знает? А в итоге всё сложилось более чем удачно. Откатал обе программы чисто и принёс с Колядой для России три квоты.

Самарин надёжнее

Действительно, пример Семененко должен успокаивать и внушать надежду. Однако почему-то спокойнее от этого не становится. Претензии к Кондратюку все те же, что и к Семененко год назад. У него нет опыта больших международных турниров, к нему могут быть предвзяты судьи. К тому же это не просто турнир, на который ты приезжаешь, показываешь то, что можешь, и уезжаешь. Нет. Здесь будет решаться судьба третьей квоты на Олимпиаду. А это дополнительное давление и волнение. Справится ли он с ним — большой вопрос.

В такой ситуации более надёжной кандидатурой мог стать Александр Самарин. На его стороне опыт, на его стороне имя (как-никак серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года), на его стороне отличная форма (по крайней мере на КП он был очень убедителен). Марк по сравнению с Сашей кажется более рискованным вариантом. Будем надеяться, что мы заблуждаемся.