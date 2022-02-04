Перестрелка а Амстердаме: как Россия побеждала Украину на футзальном Евро

Сборная России по мини-футболу в сложном и суперпринципиальном матче обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы. Игра получилась очень боевой и насыщенной. Рассказываем о том, что предшествовало матчу и как прошла сама встреча.

Больше, чем футбол

В традиционном футболе сборные России и Украины по решению ФИФА и УЕФА всегда до последнего разводятся по разным группам и парам. Также происходило и на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах, но команды добрались до полуфинала, а изначальную сетку менять не стали. Понятно, что с учётом сложных взаимоотношений между странами, особенно обострившихся в последнее время из-за постоянных разговоров о возможной войне, встреча обещала быть очень жаркой. Хотелось верить лишь в то, что всё пройдет без скандалов и строго в рамках правил.

Безоговорочным фаворитом матча была Россия. Достаточно посмотреть на рейтинг УЕФА, который команда Сергея Скоровича возглавляет. Украинцы же находятся в нём только на восьмой позиции. Кроме того, большинство россиян играют на родине, а российская Суперлига по праву считается одним из сильнейших клубных первенств в мире.

В сборной Украины же почти все представляют местный чемпионат. Каким-то чудом в составе оказался один футболист российского клуба — нападающий самарского «Динамо» Владимир Разуванов.

Украинцы дважды брали серебро на чемпионатах Европы, однако было это в далёких 2001 и 2003 годах. Россияне же в ещё более далёком 1999-м становились чемпионами континента, но, помимо этого, восемь раз попадали в призы. Последний раз команда оставалась без медалей в 2010 году.

Сборные России и Украины по мини-футболу встречались 11 раз в истории. Украинцам удалось победить только дважды. Несмотря на всё вышеперечисленное, в отдельно взятой игре могло произойти всё что угодно. Тем более настрой у украинцев конкретно на этот матч вряд ли можно было бы хоть с чем-то сравнить. Своя мотивация была и у россиян. За победу над Украиной им пообещали дополнительные премиальные.

imago-images.de/Global Look Press

Турнирный путь

Сборная России блестяще преодолела групповой этап. В трёх матчах подопечные Сергея Скоровича встречались с не самыми топовыми европейскими сборными и во всех встречах одержали разгромные победы. Словакию россияне одолели со счётом 7:1, Хорватии забили четыре безответных мяча, а завершили выступление в группе красивой победой над Польшей (5:1). После этого последовал гораздо менее яркий четвертьфинал против Грузии, где россияне долгое время вели с преимуществом всего в один мяч. В концовке встречи грузины сняли вратаря и имели шансы перевести встречу в овертайм, однако точку в игре поставил точный удар Ивана Чишкалы в пустые ворота — 3:1.

Украинцы же в своём четвертьфинале со счётом 5:3 во многом сенсационно победили команду Казахстана, в которой выступает несколько очень сильных натурализованных бразильцев. Победа стала вдвойне неожиданной ещё и потому, что в плей-офф украинцы попали с большим трудом лишь благодаря разнице мячей, а казахи свой квартет уверенно выиграли.

На классе

Уже на второй минуте встречи россияне повели в счёте, причём гол получился одним из самых курьёзных на всём турнире. Номинальные гости разыграли угловой, довели мяч до Антона Соколова, который нанёс дальний и не очень опасный удар низом. Однако мяч сначала коснулся ноги Паулиньо, затем украинского защитника, после чего по сложной траектории перелетел через уже сидевшего на паркете голкипера украинцев Кирилла Ципуна. Лицо вратаря выражало такое разочарование, что на него было больно смотреть.

Быстрый гол нарушил планы украинцев, которые явно собирались играть вторым номером и ждать шанса в контратаках. Теперь же они были вынуждены брать инициативу в свои ноги. Однако на первых минутах сборной Украины у ворот россиян создать ничего не удавалось, а вот фолили номинальные хозяева с пугающей частотой. Было видно, что украинцы явно перенастроены, недостаток мастерства при конструировании атак они компенсировали жёсткой, а местами грязной игрой.

Гораздо ярче украинских футболистов проявляли себя болельщики сборной. Они имели явное численное преимущество над россиянами, а кричалки в поддержку своей команды чередовали со слаженным скандированием оскорблений в адрес президента России Владимира Путина. Во втором тайме «Матч ТВ», показывавший игру в прямом эфире, решил избавить российских зрителей от этих проявлений украинского народного творчества и наложил на трансляцию странноватый искусственный интершум.

Россияне же играли очень солидно, команда чётко действовала в защите, не позволяя даже приближаться к своим воротам. Впереди команда Скоровича выглядела не то чтобы очень ярко, но довольно остро. Для полного спокойствия хотелось ещё парочки голов.

Украинцы пытались завладеть преимуществом благодаря замене вратаря на пятого полевого игрока, но вместо этого пропустила контратаку. Голкипер россиян Андрей Путилов быстро бросил мяч рукой на Андрея Афанасьева, который сначала пробил головой в перекладину по пустым воротам, а затем первым успел на добивание. К этому моменту в рамку успел вернуться Ципун, но он не смог парировать точный удар в дальний угол — 2:0.

Уйти на перерыв с комфортным преимуществом в счёте россиянам помешал Евгений Серый. Украинский защитник здорово поразил дальний угол со средней дистанции и забил свой первый мяч на турнире. Гол воодушевил украинцев, но россияне смогли до перерыва удержать преимущество в счёте.

imago-images.de/Global Look Press

«Ножницы» Ниязова и подвиг Путилова

Быстрый гол в ворота украинцев должен был состояться и в начале второго тайма. Артём Ниязов выложил мяч на пустые ворота Даниилу Давыдову, однако тот с острого угла угодил в штангу. В дебюте тайма снова много фолили украинцы, которые часто банально не успевали за россиянами.

Какое-то время игра проходила совершенно без ворот, а в середине тайма произошёл эпизод, которыми изобилует каждый матч в пляжном футболе. Артём Ниязов превратил передачу Нандо в шикарный гол, пробив в ближний угол боковыми ножницами. Такого трюка от россиянина не ожидал никто, включая украинского вратаря.

Украинцы тут же сняли голкипера и принялись давить, но россияне держались. Через несколько минут после супергола Ниязова удар через себя решил исполнить капитан сборной России Сергей Абрамов, но в этот раз мяч прошёл рядом со штангой.

За пять минут до конца встречи украинцы всё же добились своего. Пётр Шотурма сделал вертикальный пас вперёд, а Даниил Абакшин по-хоккейному сыграл «на пятачке», подставив ногу и переправив мяч в сетку.

Украинцы обрушились с атаками на ворота сборной России с новой силой. За три минуты до конца игры Шотурма из супервыгодной позиции зарядил в небеса. У капитана украинцев был шанс реабилитироваться через две минуты, но он не смог реализовать шестиметровый удар. Путилов сам привёз этот пенальти и сам же как-то неуклюже по-гандбольному его отразил. Настоящий подвиг российского вратаря!

Этот эпизод поставил точку в нервной игре. Россия добыла победу в тяжелейшем и очень принципиальном матче и теперь будет ждать соперника по финалу, который определится в поединке Испании с Португалией.