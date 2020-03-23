https://static.news.ru/photo/cdf75024-6d12-11ea-b3a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация компьютерного спорта России (ФКСР) проведёт серию бесплатных турниров #ИграемДома для тех, кто находится на удалённом режиме работы и дистанционном обучении в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Турниры будут проходить ежедневно. Общий призовой фонд составит более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФКСР.

Все желающие граждане РФ в возрасте от 14 лет (на некоторые турниры доступ будет от 18 лет) смогут посоревноваться в Dota 2, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, Warcraft 3 и PlayerUnknown's Battlegrounds.

Старт серии игр запланирован на 28 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что букмекеры зафиксировали десятикратный рост объёма ставок на киберспортивные дисциплины после отмены ряда спортивных соревнований. Количество клиентов, которые сделали хотя бы одну ставку на киберспорт, в первой половине марта в 2,2 раза превышает аналогичный показатель в феврале. Основной вклад в рост интереса к киберспорту дал киберфутбол (68%), второе и третье места занимают CounterStrike (16%) и Dota2 (14%).