Перенос Олимпийских игр в Токио обойдётся МОК в сотни миллионов долларов

https://static.news.ru/photo/d8ef57c2-7cfa-11ea-a67b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON via ww/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) потеряет сотни миллионов долларов из-за переноса токийской Олимпиады на 2021 год, заявил президент комитета Томас Бах. Мировая пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы организаторов.

Игры должны были стартовать в Японии 24 июля 2020 года, но пройдут летом 2021-го.

Стоимость переноса на данный момент ещё предстоит подсчитать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас, — цитирует Баха ТАСС.

По информации издания, сильнее других от переноса пострадает страна-организатор, которая потратила на подготовку более $12 миллиардов. Рекламодатели потеряют около миллиарда долларов, урон национальным олимпийским комитетам только предстоит подсчитать.

Как писал NEWS.ru, церемония открытия летних Игр пройдёт 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.