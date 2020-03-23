https://static.news.ru/photo/21d222e4-6ce3-11ea-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Перенос летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса грозит финансовыми потерями в размере порядка $5,8 млрд. С таким прогнозом выступил профессор экономики Университета Осаки Кацухиро Миямото.

По словам учёного, если соревнования перенесут на следующее лето, то вновь возникнет необходимость в средствах для проведения тренировок атлетов, обслуживания спортивных объектов и проведения отборочных соревнований, пишет агентство Kyodo.

Ранее свой прогноз опубликовала японская финансовая компания Nikko Securities. Согласно её исследованию, отмена Олимпиады будет стоить экономике Японии порядка 74,2 млрд долларов.

Как накануне официально заявил глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори, Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут в запланированные сроки — с 24 июля по 9 августа. Перенести соревнования на фоне ситуации с коронавирусом просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении, писал NEWS.ru.