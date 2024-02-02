«Переговорил Харламова»: продюсер объяснил популярность Губерниева Рудченко: Губерниев популярен за счет эксцентричности и чувства юмора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев популярен, потому что он сильная, яркая, эксцентричная личность, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, попадая на сцену, Губерниев занимает собой все энергетическое пространство. На стороне шоумена харизма и талант, считает эксперт.

Дмитрий Губерниев — самодостаточный шоумен. Где бы он ни появился — в эфире или на сцене, — он сразу перетягивает все внимание на себя. У него грамотная, экспрессивная речь, очень хорошее чувство юмора. Он всегда жизнерадостный и позитивный. В свое время он переговорил даже Гарика Харламова и Павла Волю на их же шоу, — пояснил Рудченко.

Ранее тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что Губерниев является профессионалом своего дела. Он высказался в поддержку комментатора после критики со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

30 января Тихонов заявил, что российские тренеры по биатлону ждут ухода Дмитрия Губерниева из телевизионного эфира. Он высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач. Сам телеведущий дал на это жесткий ответ, отметив, что не является психиатром и не может оценить критику с этой точки зрения.